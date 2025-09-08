Giá nhà phố thương mại tại quận Hà Đông cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

Nhà phố thương mại xác lập mặt bằng giá mới tại 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại khu vực 5 phường mới tại quận Hà Đông cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại phường Hà Đông mới không chỉ là khu vực có lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại nhiều nhất, mà còn là nơi dẫn đầu về mức giá bán so với 4 phường còn lại.

Theo khảo sát, giá bán nhà phố thương mại tại phường Hà Đông đang dao động phổ biến với mức giá từ 300 đến sấp sỉ 500 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn nhà phố thương mại thiết kế 6 tầng, rộng 95m2 tại dự án Him Lam Vạn Phúc, đường Tố Hữu, phường Hà Đông (tức phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 47 tỷ đồng, tương đương 494,74 triệu đồng/m2.

Dù lượng giao dịch ít hơn, nhưng giá bán nhà phố thương mại tại 4 phường còn lại: Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Phú Lương cũng đã xác lập mặt bằng giá mới. Khi giá rao bán của các căn nhà phố thương mại tại các khu vực này đang dao động phổ biến từ 200-300 triệu đồng/m2, đối với những căn shophouse chân đế chung cư, giá bán cũng đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến, một căn nhà phố thương mại, được thiết kế 7 tầng, rộng 130m2 tại dự án Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, phường Kiến Hưng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 30 tỷ, tương đương 230,77 triệu đồng/m2.

Căn shophouse tại chân đế chung cư Anland LakeView, đường Ngô Thì Nhậm, phường Dương Nội có diện tích rộng 197m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 21,87 tỷ đồng, tương đương 111 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hà Đông cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

5 phường mới của quận Hà Đông sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông cũ.

1. Phường Hà Đông

Phường Hà Đông mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

2. Phường Dương Nội

Phường Dương Nội được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

3. Phường Yên Nghĩa

Phường Yên Nghĩa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Phường Phú Lương

Phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Phường Kiến Hưng

Phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

