Giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.400,5 USD/oz, tăng 16 USD/oz so với cuối phiên trước

Thứ bảy, 07:34 09/08/2025
GĐXH - Cuối phiên giao dịch hôm qua, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội có nơi giảm so với buổi sáng. Trong khi giá vàng thế giới hiện tăng 16 USD/oz ở mức 3.400,5 USD/oz.

Đầu giờ sáng nay 9/8 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.400,5 USD/oz, tăng 16 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/7: 1 USD = 26.390 VND, giá vàng thế giới tương đương 108,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 16,3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, cuối phiên giao dịch ngày hôm qua 8/8, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội có nơi giảm so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 117,5 – 112,0 triệu đồng/lượng, giữ ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên.

Giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.400,5 USD/oz, tăng 16 USD/oz so với cuối phiên trước- Ảnh 2.

Vàng thế giới hiện tăng 16 USD/oz ở mức 3.400,5 USD/oz.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 117,3 – 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 ngàn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng. Còn giá vàng tại Tập đoàn DOJI cuối ngày niêm yết ngày 8 tháng 8 ở mức 122,6 – 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 1,4 triệu đồng/lượng.

Huyền Trang (T/h)
