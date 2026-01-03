Giá vàng hôm nay 3/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay không đổi, với mức giảm từ 1,1 đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hôm nay (3/1) biến động mạnh so với sáng qua, khi tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, ổn định so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149 triệu đồng/lượng mua vào và 152 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với sáng qua.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang so với hôm qua.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào

Giá vàng thế giới hôm nay

Chốt phiên giao dịch 2/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 14 USD lên 4.330 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lên 4.403 USD, sau đó giảm dần về cuối. Giá bạc cũng có diễn biến tương tự, chốt phiên tăng 1,2 USD lên 72,7 USD.

Thị trường kim loại quý hôm qua vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố tương tự năm ngoái. Đó là căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. "Thị trường vẫn đang nhắc đến khả năng giảm lãi suất tháng 3 và một lần nữa trong năm nay. Cùng với rủi ro liên quan đến thuế nhập khẩu và nợ công của Mỹ, giá vàng, bạc, bạch kim và palladium đều được kéo lên cao", Bart Melek - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại TD Securities nhận xét.

Nhà đầu tư hiện dự báo Fed giảm lãi suất 2 lần năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản (0,25%). Vàng có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Các tin tức về bất ổn tại Iran, các vấn đề tại Gaza và thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine chưa đạt được đều khiến nhà đầu tư mua vàng trú ẩn. "Trên góc độ kỹ thuật, thị trường hiện dự báo giá vàng giao tháng 2 có thể lên trên ngưỡng kháng cự là 4.584 USD", Jim Wyckoff - nhà phân tích kim loại quý tại Kitco Metals nhận định.