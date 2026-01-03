Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 3/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Thứ bảy, 11:22 03/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng nhẫn hôm nay (3/1) biến động mạnh so với sáng qua, khi tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay không đổi, với mức giảm từ 1,1 đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hôm nay (3/1) biến động mạnh so với sáng qua, khi tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Giá vàng hôm nay 3/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, ổn định so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149 triệu đồng/lượng mua vào và 152 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với sáng qua.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang so với hôm qua.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào 

Giá vàng thế giới hôm nay

Chốt phiên giao dịch 2/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 14 USD lên 4.330 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lên 4.403 USD, sau đó giảm dần về cuối. Giá bạc cũng có diễn biến tương tự, chốt phiên tăng 1,2 USD lên 72,7 USD.

Thị trường kim loại quý hôm qua vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố tương tự năm ngoái. Đó là căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. "Thị trường vẫn đang nhắc đến khả năng giảm lãi suất tháng 3 và một lần nữa trong năm nay. Cùng với rủi ro liên quan đến thuế nhập khẩu và nợ công của Mỹ, giá vàng, bạc, bạch kim và palladium đều được kéo lên cao", Bart Melek - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại TD Securities nhận xét.

Nhà đầu tư hiện dự báo Fed giảm lãi suất 2 lần năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản (0,25%). Vàng có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Các tin tức về bất ổn tại Iran, các vấn đề tại Gaza và thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine chưa đạt được đều khiến nhà đầu tư mua vàng trú ẩn. "Trên góc độ kỹ thuật, thị trường hiện dự báo giá vàng giao tháng 2 có thể lên trên ngưỡng kháng cự là 4.584 USD", Jim Wyckoff - nhà phân tích kim loại quý tại Kitco Metals nhận định.

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: vàng miếng SJC giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý ra sao?Giá vàng hôm nay 1/1/2026: vàng miếng SJC giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm hơn 7 triệu đồng trong một tuần.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 31/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 31/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Giá vàng hôm nay 30/12: Vàng SJC, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ tiếp tục giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 30/12: Vàng SJC, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ tiếp tục giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 29/19: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 29/19: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 28/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý tăng, giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 28/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý tăng, giảm ra sao?

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 3/1/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nhiều chính sách giúp khách hàng mua xe ô tô tiết kiệm hàng trăm triệu

Nhiều chính sách giúp khách hàng mua xe ô tô tiết kiệm hàng trăm triệu

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Từ năm 2026, một số chính sách có hiệu lực thi hành hoặc dự thảo mới dự kiến sửa đổi sẽ tác động mạnh tới giá bán của nhiều dòng ô tô, hứa hẹn có thể giúp khách hàng tiếp cận được với mức giá hấp dẫn hơn.

Xe ga 125cc giảm sốc 9 triệu đồng tại đại lý, trang bị sánh ngang Honda Lead, rẻ hơn cả Vision khiến khách hàng xôn xao

Xe ga 125cc giảm sốc 9 triệu đồng tại đại lý, trang bị sánh ngang Honda Lead, rẻ hơn cả Vision khiến khách hàng xôn xao

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc mang nhãn hiệu Yamaha đang giảm giá tới 9 triệu đồng tại đại lý, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻ như Vision.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ xã Gia Lâm cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.

Xe máy điện giá 20,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế phong cách Ý, trang bị hiện đại, động cơ khỏe, pin bền rẻ hơn Vision, chỉ ngang Wave Alpha

Xe máy điện giá 20,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế phong cách Ý, trang bị hiện đại, động cơ khỏe, pin bền rẻ hơn Vision, chỉ ngang Wave Alpha

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện phong cách châu Âu, không cần bằng lái, động cơ mạnh 1650W, quãng đường 80km/ lần sạc, phù hợp học sinh từ 16 tuổi.

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Dâu tây Mộc Châu đầu mùa đang được rao bán với mức giá tương đối cao so với thời điểm chính vụ. Một kg dâu có thể lên tới nửa triệu đồng/kg.

Giá tất cả các loại xăng dầu đều giảm trong năm 2025

Giá tất cả các loại xăng dầu đều giảm trong năm 2025

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Tính từ ngày đầu năm đến cuối năm 2025, giá tất cả các loại xăng dầu đều đã đi xuống.

Xóa lệ phí môn bài từ tháng 1/2026: Hộ kinh doanh chính thức ‘nhẹ gánh’ một khoản thu cố định

Xóa lệ phí môn bài từ tháng 1/2026: Hộ kinh doanh chính thức ‘nhẹ gánh’ một khoản thu cố định

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, khi lệ phí môn bài (phí vào cửa) kinh doanh bị xóa bỏ, một cánh cửa mới mở ra cho hàng triệu người buôn bán nhỏ.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 2/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội: Giá cho thuê chung cư tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đang biến động như nào?

Hà Nội: Giá cho thuê chung cư tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đang biến động như nào?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xem nhiều

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng (Hà Nội) được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

SUV hạng C giá 370 triệu đồng thiết kế hiện đại, hệ thống hỗ trợ lái dựa trên camera, rẻ ngang xe hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng C giá 370 triệu đồng thiết kế hiện đại, hệ thống hỗ trợ lái dựa trên camera, rẻ ngang xe hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade dễ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam

Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade dễ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe máy điện giá 13 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, động cơ kháng nước, pin bền, giá siêu rẻ khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện giá 13 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, động cơ kháng nước, pin bền, giá siêu rẻ khiến khách hàng xôn xao

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top