Giá vàng hôm nay 28/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý tăng, giảm ra sao?
GĐXH - Giá vàng tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.
Giá vàng trong nước hôm nay, ngày 28/12
Giá vàng hôm nay, ngày 28/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.
Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,9 - 159,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và cao hơn vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji 155 - 158 triệu đồng/lượng…
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng bật tăng hơn 54 USD/ounce, hiện neo ở mức 4.534 USD/ounce.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 15 triệu đồng/lượng.
Như vậy, giá vàng giao ngay đang lập đỉnh lịch sử ở mức hơn 4.500 USD/ounce. Tính từ đầu năm 2025, giá vàng tăng khoảng 73%.
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong ba năm gần đây, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, gấp đôi mức trung bình trước đó nhằm giảm phụ thuộc vào USD và hệ thống tài chính do Mỹ chi phối.
Trong khi đó, Fed đã ba lần hạ lãi suất trong năm nay và thị trường kỳ vọng sẽ tiếp tục nới lỏng trong năm tới. Môi trường lãi suất thấp, cùng với bất ổn địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.
Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, các yếu tố hỗ trợ giá vàng hiện nay chưa có dấu hiệu suy yếu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, tạo nền tảng cho đà tăng tiếp diễn trong năm 2026.
