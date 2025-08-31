Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?

Trong tầm giá khoảng 700 triệu đồng, người mua có nhiều lựa chọn một chiếc MPV 7 chỗ để phục vụ gia đình đông người hoặc kết hợp chạy dịch vụ.

Xe MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander: 555-698 triệu đồng

Mitsubishi Xpander là mẫu MPV 7 chỗ ngồi bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm qua. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander là mẫu MPV 7 chỗ ngồi bán chạy nhất tại Việt Nam trong nhiều năm liền. Xe hiện có 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT giá khởi điểm chỉ 555 triệu đồng, các bản số tự động là AT và AT Premium có giá lần lượt là 598 và 680 triệu đồng, còn bản MPV lai SUV cao cấp nhất Xpander Cross có giá 698 triệu đồng.

Đánh giá MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe có hai tùy chọn hộp số là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, và sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Ở các phiên bản cao, Xpander có các trang bị gồm màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, camera lùi, hệ thống phanh (ABS-EBD-BA), hệ thống kiểm vào cua AYC, phân phối lực phanh điện tử ASC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCL, hỗ trợ phanh khẩn cấp ESS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA,...

Với tầm giá trên dưới 700 triệu đồng, Mitsubishi Xpander chính là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người sử dụng cho gia đình hoặc chạy dịch vụ. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản đang áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng nhiều khuyến mại khác với giá trị lên trên 40 triệu đồng.

Xe MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross: 638-660 triệu đồng

Toyota Veloz Cross bản cao cấp có giá bán 'mềm' hơn so với Mitsubishi Xpander. Ảnh: Toyota Việt Nam

Đối thủ đáng gờm của Mitsubishi Xpander - Veloz Cross được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2022, nhập khẩu từ Indonesia. Xe hiện có hai phiên bản, trong đó bản CVT Tiêu chuẩn giá 638 triệu đồng và CVT Top giá 660 triệu đồng.

Đánh giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross

Các phiên bản của Veloz Cross đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và sức kéo 138 Nm, đi kèm hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Thông số này gần tương đương với đối thủ Xpander.

Toyota Veloz Cross có thiết kế trẻ trung, nội thất hiện đại với màn hình lớn, phanh tay điện tử, sạc không dây... Xe được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense (bản cao cấp) như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ và 6 túi khí.

Hiện nay, Toyota cũng áp dụng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với nhiều dòng xe, trong đó có Veloz Cross. Ưu đãi này giúp khách hàng tiết kiệm số tiền tương đương 32-33 triệu đồng.

Xe MPV 7 chỗ Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid có giá 599 triệu đồng, nhập khẩu từ Indonesia. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Ra mắt vào tháng 8/2024, được nâng cấp từ chính mẫu XL7, Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe MPV lai SUV cấu hình 7 chỗ ngồi bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi ở phân khúc này sử dụng động cơ hybrid nhẹ, giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Đánh giá MPV 7 chỗ Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên và có thêm một máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ (12 V, 6 Ah). Hệ thống này cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Tuy nhiên, do bộ pin dung lượng nhỏ, XL7 hybrid không có khả năng vận hành độc lập như các mẫu xe thuần hybrid khác mà mô tơ điện chỉ can thiệp ở một số tình huống như khởi động, tăng tốc...

Về trang bị, Suzuki XL7 Hybrid sở hữu màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, dàn âm thanh 6 loa, ghế bọc da pha nỉ và hàng ghế thứ 3 gập linh hoạt. Các tính năng an toàn bao gồm cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), camera lùi và cảm biến đỗ xe sau...

Dù không bán chạy như Xpander hay Veloz Cross nhưng với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế nam tính, không gian rộng rãi và chi phí vận hành thấp, Suzuki XL7 Hybrid là lựa chọn hợp lý cho cả gia đình và người làm dịch vụ.