Hà Nội: Bắt đối tượng 4 tiền án chuyên lừa tiền xe ôm công nghệ

Thông tin từ Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được phát hiện sau khi Công an phường Giảng Võ nhận được tin báo của một số tài xế xe ôm về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực ngõ 429 phố Kim Mã, vào khoảng 18 giờ ngày 18/10/2025.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thành.

Qua điều tra, do không có việc làm ổn định, khoảng đầu tháng 9/2025, Nguyễn Xuân Thành có ý định đi lừa đảo các lái "xe ôm". Thành nói dối là để quên chìa khóa xe máy ở nhà, trong xe có điện thoại, ví tiền nên thuê "xe ôm" chở về lấy.

Trên đường đi, đối tượng nói là không có tiền mặt nên hỏi mượn tiền của các bị hại (từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng). Khi đến đầu ngõ 429 phố Kim Mã, Thành bảo lái xe chờ ở ngoài, sau đó đi vào ngõ và không quay lại.

Thành đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với các tài xế xe ôm, xe ôm công nghệ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cho người lạ mượn tiền dù bằng bất kỳ lý do gì, đặc biệt là khi tài sản và hành vi thanh toán không được đảm bảo rõ ràng, tránh để xảy ra tình trạng mất tiền oan uổng.

