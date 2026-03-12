Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam
GĐXH - Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.
Ngày 12/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra một phương tiện vận tải có dấu hiệu nghi vấn.
Theo đó, vào khoảng 23h ngày 10/3, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.
Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển tổng cộng 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng hóa gồm nhiều loại sản phẩm động vật như nội tạng, xương ống động vật, mỡ động vật và chân trâu.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là ông Trần Văn T. (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.
Trước vi phạm này, Đội QLTT số 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc theo đúng quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán thực phẩm không đảm bảo an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung ĐôngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, không tích trữ xăng dầu và đồng hành cùng Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Cây xăng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt có thể bị phạt nặng?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã đề xuất tăng nặng mức xử phạt với hành vi liên quan đến kinh doanh xăng dầu.
Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiuBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.
Cục trưởng 'lên sóng' livestream bán hàng: Tăng niềm tin hàng Việt, thị trường nội địa thúc đẩyBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Hôm nay (8/3), nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức tham gia livestream bán hàng. Mô hình xúc tiến thương mại linh hoạt này nhằm kết nối cung cầu hàng hóa và thúc đẩy thị trường nội địa và tiêu dùng hàng Việt.
Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.
Căng thẳng Trung Đông giá xăng dầu biến động: Chưa bao giờ, thị trường cần người dân tiết kiệm năng lượng như lúc nàyBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Theo Bộ Công thương, xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng thế giới, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động mạnh của giá xăng dầu. Do đó, để giữ vững nguồn cung và tâm lý thị trường, bên cạnh sự điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Thu hồi 291 mỹ phẩm chứa chất bị cấm: Biết trước 2 năm nhưng im lặng đến phút chót, trách nhiệm của các nhãn hàng ở đâu?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Việc cơ quan chức năng quyết định thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên toàn quốc do chứa thành phần bị cấm đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Không chỉ đặt ra vấn đề về an toàn sức khỏe, sự việc còn làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm truyền thông và minh bạch thông tin từ phía doanh nghiệp.
Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiuBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.