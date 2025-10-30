Hà Nội: Công an ập vào tiệm vàng kịp thời ngăn chặn nữ sinh 19 tuổi đang bán vàng để 'chứng minh trong sạch'
GĐXH - Thấy cô gái trẻ có biểu hiện lúng túng, lo sợ bất thường khi đang giao dịch tại tiệm vàng, người dân đã báo tin. Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) lập tức có mặt, kịp thời ngăn chặn nữ sinh này bán toàn bộ số vàng của gia đình để chuyển cho kẻ lừa đảo.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa vừa "giải cứu" thành công một nữ sinh viên khỏi bẫy lừa đảo "giả danh công an", ngăn không cho nạn nhân bán hết tài sản của gia đình.
Trước đó, vào khoảng 19h50 tối 28/10, một cán bộ Công an phường Yên Hòa đang làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn thì nhận được tin báo của người dân. Nguồn tin cho biết, tại một cửa hàng vàng trên phố Trung Kính, có một cô gái trẻ đang yêu cầu bán vàng nhưng có biểu hiện tâm lý rất lo lắng, lúng túng và liên tục nghe điện thoại.
Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn nạn nhân đang bị tội phạm thao túng, đe dọa, cán bộ công an đã lập tức có mặt tại cửa hàng. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, trấn an và mời cô gái về trụ sở Công an phường để làm rõ sự việc.
Tại cơ quan công an, danh tính cô gái được xác định là chị V.A (sinh năm 2006, 19 tuổi), hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.
Chị V.A kể lại, khoảng 8h sáng cùng ngày, khi chị đang chuẩn bị đi học thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an, thông báo chị V.A có liên quan đến một vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy. Đối tượng đe dọa rằng nếu chị tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai, chị sẽ lập tức bị bắt giam.
Tin tưởng đây là công an thật, nữ sinh 19 tuổi đã vô cùng lo sợ. Bước đầu, chị đã chuyển khoản 1,4 triệu đồng cho đối tượng. Tưởng rằng vụ việc đã kết thúc, đến khoảng 13h30 cùng ngày, đối tượng này tiếp tục gọi điện, dùng lời lẽ thúc giục, yêu cầu chị V.A phải mở két sắt của gia đình, lấy toàn bộ số vàng hiện có đem đi bán. Kẻ lừa đảo nói dối rằng đây là yêu cầu để "chứng minh tài chính trong sạch" và "phục vụ công tác điều tra".
Do bị thao túng tâm lý và lo sợ bị bắt giam, V.A đã làm theo. Rất may mắn, trong quá trình chị V.A đang giao dịch tại tiệm vàng, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn, giúp chị bảo toàn được tài sản.
Theo thống kê, đây là vụ việc thứ 5 liên tiếp chỉ tính từ ngày 1/7/2025 mà Công an phường Yên Hòa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên và người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua Công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu hối thúc, yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm lạ để phục vụ điều tra.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.
