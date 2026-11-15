Từ hôm nay (15/11), hai nhóm đối tượng đặc thù ở Hà Nội được miễn vé xe buýt, đường sắt đô thị

Hà Nội đưa gần 1.000 xe buýt điện và năng lượng sạch vào hoạt động GĐXH - Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã bổ sung thêm 506 xe buýt điện vào vận hành, nâng tổng số phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh trên toàn thành phố lên 989 xe.

Hà Nội vừa bắt đầu triển khai chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng cho hai nhóm đối tượng ưu tiên kể từ ngày 15/11/2026.

Chính sách này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (ngày 27/1/2026) và Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND (ngày 15/6/2026) của HĐND thành phố, hướng tới việc hỗ trợ an sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống và đi lại của người lao động cũng như gia đình các chuyên gia, nhân tài.

Hai nhóm đối tượng đặc thù được miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị

Đối với nhóm người có tài năng được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, quyền lợi miễn vé được mở rộng cho cả các thành viên trong gia đình.

Cụ thể, các thân nhân được áp dụng bao gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cùng con đẻ và con nuôi dưới 18 tuổi. Toàn bộ các cá nhân thuộc nhóm đối tượng này được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng lưới xe buýt có trợ giá cũng như các tuyến đường sắt đô thị của thành phố.

Từ ngày 15/11, người có tài năng cùng thân nhân trong gia đình và đội ngũ cán bộ, người lao động làm việc trực tiếp tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc chính thức được miễn phí vé vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố áp dụng chính sách miễn vé tháng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối trực tiếp đến khu vực này.

Danh sách các tuyến áp dụng hiện gồm các tuyến 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC, đồng thời sẽ tiếp tục được cập nhật khi có tuyến mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người dân đăng ký thủ tục tại nhà bằng hình thức trực tuyến

Để thuận tiện cho người dân và người lao động, toàn bộ quy trình đăng ký thẻ vé miễn phí được thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" trên điện thoại thông minh.

Khi đăng ký, người dân cần chuẩn bị hồ sơ điện tử bao gồm ảnh chân dung kích thước 3x4 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất, ảnh chụp hai mặt Căn cước công dân và giấy xác nhận đối tượng theo mẫu quy định.

Riêng đối với người lao động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, hồ sơ cần bổ sung thêm giấy xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị đang hoạt động tại khu vực này.

Thời gian giải quyết hồ sơ tối đa là 3 ngày làm việc. Ngay sau khi được phê duyệt, thẻ vé điện tử trên ứng dụng sẽ có giá trị sử dụng tức thì. Khi tham gia giao thông, hành khách lưu ý thực hiện thao tác quét mã QR trên ứng dụng tại cả cửa lên và cửa xuống theo quy định.