Từ hôm nay (15/11), hai nhóm đối tượng đặc thù ở Hà Nội được miễn vé xe buýt, đường sắt đô thị GĐXH - Từ ngày 15/11, người có tài năng cùng thân nhân trong gia đình và đội ngũ cán bộ, người lao động làm việc trực tiếp tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc chính thức được miễn phí vé vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 17/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội thông tin, Công văn số 6396/UBND-TTDLCNS truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố liên quan đến phản ánh của báo chí về các sai phạm trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại phường Khương Đình.

Cụ thể, trước đó vào ngày 12/11, báo chí đã phản ánh tình trạng hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng, PCCC là các cửa hàng, gara, xưởng sửa chữa ô tô dọc tuyến đường Nguyễn Xiển (phường Khương Đình) vẫn "sáng đèn" đón khách, bất chấp yêu cầu dừng hoạt động và việc "cắt điện, cắt nước" của chính quyền.

Đáng chú ý, các cơ sở này vẫn hoạt động bình thường bất chấp yêu cầu đình chỉ và động thái cắt điện, cắt nước từ phía chính quyền địa phương.

Các cửa hàng, gara, xưởng sửa chữa ô tô dọc tuyến đường Nguyễn Xiển (phường Khương Đình) vẫn "sáng đèn" đón khách, bất chấp yêu cầu dừng hoạt động và việc "cắt điện, cắt nước" của chính quyền. Ảnh: VOV

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Khương Đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ nội dung báo chí nêu.

Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố trước ngày 20/11/2026.

Cùng thời điểm, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng ký ban hành Công văn số 6394/UBND-TTDLCNS chỉ đạo xử lý một vụ việc vi phạm đất đai, môi trường khác trên địa bàn.

Theo đó, tiếp nhận thông tin từ Báo Nông nghiệp và Môi trường (đăng tải ngày 11/11/2026) phản ánh khu đất công cho thuê để sản xuất nông nghiệp tại xã Thuận An bị "hô biến" thành xưởng tập kết, ủ muối da động vật gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa môi trường sống của người dân, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao UBND xã Thuận An chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh.

Chính quyền xã Thuận An có trách nhiệm xử lý dứt điểm, nghiêm minh các sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả về UBND Thành phố cũng trước thời hạn ngày 20/11/2026.