Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ Campuchia

Thứ sáu, 09:46 20/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Hai đối tượng truy nã trong vụ mang hung khí chém người ở TP Huế vừa bị bắt giữ khi trở về địa phương sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" là Nguyễn Phi Long (SN 2008, trú tại phường Kim Long) và Vũ Bá Ngọc Sơn (SN 2007, trú tại phường Phú Xuân).

Theo hồ sơ điều tra, tối 10/2/2025, Long và Sơn cùng 15 đối tượng khác từ 14 đến 18 tuổi (cùng trú tại TP Huế) sử dụng 6 xe mô tô, mang theo hung khí gồm dao tự chế, kiếm và vỏ chai bia để đi tìm nhóm có mâu thuẫn từ trước nhằm đánh trả nhưng không gặp.

Công an lấy lời khai hai đối tượng.

Sau đó, nhóm này tiếp tục điều khiển xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn, các đối tượng phát hiện Nguyễn Văn Đô (SN 2008) và Nguyễn Phan Xuân Quý (SN 2004, cùng trú tại phường Thuận Hóa) nên quay xe, dùng hung khí mang theo chém nhiều nhát.

Hậu quả, Đô bị thương ở tay trái, lưng và chân phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 8%. Tại thời điểm gây án, nhóm có 8 đối tượng dưới 16 tuổi và 9 đối tượng trên 16 tuổi. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng đủ tuổi theo quy định.

Sau khi gây án, Long, Sơn cùng Huỳnh Quang Vinh (SN 2009, trú tại phường Phú Xuân) bỏ trốn sang Campuchia.

Qua quá trình theo dõi, truy tìm và xác định thời điểm các đối tượng từ Campuchia trở về địa phương, lực lượng Công an triển khai bắt giữ thành công Long và Sơn.

Cơ quan Công an đang phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan vận động đối tượng Vinh sớm ra đầu thú.

Công an lấy lời khai hai đối tượng.




