Giá nhà mặt phố tại quận Long Biên cũ tăng nhiệt, Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Nhà mặt phố tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ thiết lập mặt bằng mới

Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 11/2025 giá nhà mặt phố trên địa bàn 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 200-500 triệu đồng/m2. Thậm chí có nhiều căn, vị trí đẹp nằm tại những tuyến phố sầm uất còn được rao bán với giá hơn 600 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến, căn nhà mặt phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên thiết kế 7 tầng, rộng 45m2, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 26,5 tỷ đồng, tương đương 588,89 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố 4 tầng, với mặt tiền rộng 4m, diện tích 60m2 rất phù hợp để kinh doanh, nằm tại vị trí đắc địa trên mặt phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề hiện đang được rao bán với giá 38 tỷ đồng, tương đương 633,33 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, căn nhà 3 mặt thoáng, thiết kế 3 tầng, rộng 80m2 hiện đang được rao bán với giá 24 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/m2.

Một căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 75m2 nằm trên mặt phố Bát Khối, phường Thạch Bàn cũ (nay là phường Phúc Lợi) hiện cũng đang được rao bán với giá 23,3 tỷ đồng, tương đương 310 triệu đồng/m2.

Hiện nay cả 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đều là các phường có vị trí chiến lược, nằm trung tâm thủ đô, có tốc độ tăng mạnh về giá. Lượng thông tin rao bán nhà mặt phố tại đây khá rầm rộ, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế.

Không chỉ phân khúc nhà mặt phố, các loại hình nhà ở khác trên địa bàn 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi hiện nay cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

4 phường mới của quận Long Biên sau sáp nhập

1. Phường Long Biên

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

2. Phường Bồ Đề

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

3. Phường Việt Hưng

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.

4. Phường Phúc Lợi

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

