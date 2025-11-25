Giá nhà mặt phố tại quận Long Biên cũ tăng nhiệt, Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi, phường nào đang lập ‘đỉnh’?
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 4 phường mới: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng và Phúc Lợi tiếp tục khiến người mua bất ngờ.
Nhà mặt phố tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ thiết lập mặt bằng mới
Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 11/2025 giá nhà mặt phố trên địa bàn 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 200-500 triệu đồng/m2. Thậm chí có nhiều căn, vị trí đẹp nằm tại những tuyến phố sầm uất còn được rao bán với giá hơn 600 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến, căn nhà mặt phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên thiết kế 7 tầng, rộng 45m2, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 26,5 tỷ đồng, tương đương 588,89 triệu đồng/m2.
Căn nhà mặt phố 4 tầng, với mặt tiền rộng 4m, diện tích 60m2 rất phù hợp để kinh doanh, nằm tại vị trí đắc địa trên mặt phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề hiện đang được rao bán với giá 38 tỷ đồng, tương đương 633,33 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, căn nhà 3 mặt thoáng, thiết kế 3 tầng, rộng 80m2 hiện đang được rao bán với giá 24 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/m2.
Một căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 75m2 nằm trên mặt phố Bát Khối, phường Thạch Bàn cũ (nay là phường Phúc Lợi) hiện cũng đang được rao bán với giá 23,3 tỷ đồng, tương đương 310 triệu đồng/m2.
Hiện nay cả 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đều là các phường có vị trí chiến lược, nằm trung tâm thủ đô, có tốc độ tăng mạnh về giá. Lượng thông tin rao bán nhà mặt phố tại đây khá rầm rộ, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế.
Không chỉ phân khúc nhà mặt phố, các loại hình nhà ở khác trên địa bàn 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi hiện nay cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
4 phường mới của quận Long Biên sau sáp nhập
1. Phường Long Biên
Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.
2. Phường Bồ Đề
Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.
3. Phường Việt Hưng
Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.
4. Phường Phúc Lợi
Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.
Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?Giá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự phục hồi mạnh khi giá giao dịch bật tăng khoảng hơn 1 triệu đồng/kg, giá bạc hôm nay quanh vùng 54 triệu đồng/kg đối với Phú Quý.
Trải nghiệm sedan hạng C giá 329 triệu đồng giao diện như Mazda3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng C đến từ thương hiệu nổi tiếng của Đức có giá bán hấp dẫn khó tin, thậm chí rẻ hơn cả Hyundai Grand i10.
Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max rẻ bất ngờ, còn 10 triệu đồng, xịn chả kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max hiện ở mức giá thậm chí chưa bằng nửa giá của iPhone 17 và vẫn có thể là đối thủ giá rẻ đáng gờm cho Galaxy S25.
Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xaoGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng nhờ có giá bán cạnh tranh, trong khi trang bị cũng như chi phí vận hành và bảo dưỡng đều hấp dẫn hơn Honda Vision – mẫu xe vẫn được coi là ‘Tiểu SH’.
Hà Nội: Giá đất ở tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá bạc hôm nay 24/11: Mở phiên đầu tuần, thị trường quốc tế bật tăng, kéo giá bán trong nướcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận ở vùng 49,8 - 49,9 USD/oz, mức giá này đã bật tăng so với phiên ngày 21/11 (tối Thứ 6 tuần trước theo giờ Việt Nam), kéo theo giá bạc trong nước phục hồi theo, với giá giao dịch ở ngưỡng 51 - 52 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 24/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu hầu như không biến động so với chốt phiên cuối tuần qua.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, pin siêu bền gần 2.500W, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 30 triệu đồng gây chú ý với pin LFP siêu bền, chạy 120km, động cơ mạnh và loạt công nghệ thông minh vượt tầm phân khúc.
Hatchback hạng A giá 255 triệu đồng thiết kế hiện đại như Hyundai Grand i10, rẻ hơn cả Kia Morning về Việt Nam giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback hạng A điện với giá từ 255 triệu đồng nổi bật với công nghệ pin bán rắn và thiết kế hiện đại, được xem là ‘đối thủ xứng tầm’ của Kia Morning và Hyundai i10.
Hà Nội: Giá bán căn hộ studio tại phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập, loại hình căn hộ studio tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, nhưng giá nhà ở phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn, cho thấy sức hút đáng kể từ người mua nhà và nhà đầu tư.
Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô cỡ nhỏ vừa trình làng phiên bản 4 cửa hoàn toàn mới, mang thiết kế trẻ trung và khả năng di chuyển lên tới 301 km mỗi lần sạc với giá chỉ hơn 200 triệu đồng - bằng một nửa khi so với Kia Morning hay Hyundai i10.