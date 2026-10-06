Hà Nội: Tăng tốc hoàn thành 15 dự án giao thông trọng điểm trước năm 2027
GĐXH - Nhằm hạ tầng hóa mạng lưới giao thông đô thị và giảm thiểu ùn tắc, UBND TP Hà Nội đang tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành 15 công trình, dự án giao thông trọng điểm trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2026.
Thông tin trên được Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm công bố tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND thành phố tổ chức.
Theo đại diện Sở Xây dựng, các dự án được ưu tiên hoàn thiện đợt này tập trung chủ yếu vào các tuyến đường vành đai, trục giao thông huyết mạch và các tuyến kết nối khu vực lõi trung tâm với các cửa ngõ phía Tây và phía Nam Thủ đô.
Cụ thể, hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), thành phố dự kiến chính thức thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5, bao gồm: tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam.
Bước sang quý IV/2026, hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn khác sẽ tiếp tục được nghiệm thu, bàn giao, bao gồm: đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, đường Vành đai 3,5 đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức cũ, cùng dự án nâng cấp Quốc lộ 21B đoạn Vân Đình - Đường tỉnh 424.
Đặc biệt, trước mốc thời gian 31/12/2026, Hà Nội đặt quyết tâm thông xe toàn tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, cầu Tân Phú vượt sông Đáy, đường trục phía Nam, đường song hành Đại lộ Thăng Long (đoạn nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình) và nút giao với Đường 70.
Song song với đó, dự án đường song hành thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng đi vào khai thác.
Đánh giá về tầm quan trọng của chuỗi dự án, lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc đưa các công trình này vào vận hành sẽ góp phần từng bước khép kín hệ thống đường vành đai, nâng cao năng lực kết nối vùng, đồng thời giảm tải lưu lượng phương tiện cho đường Vành đai 3 và các trục giao thông hướng tâm.
Đây được xem là đòn bẩy quan trọng giúp giải quyết triệt để bài toán ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông và mở rộng dư địa phát triển không gian đô thị cho Thủ đô.
Để đảm bảo mốc tiến độ đã đề ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng và an toàn lao động.
Đối với các địa phương còn vướng mắc về mặt bằng, thành phố chỉ đạo khẩn trương bàn giao đất sạch cho dự án.
Về phía cơ quan quản lý chuyên ngành, Sở Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc hiện trường, khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và phê duyệt phương án tổ chức giao thông tối ưu trước khi chính thức đưa các công trình vào khai thác thương mại.
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