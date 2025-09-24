Nữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảo
GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài”, một nhóm đối tượng dụ dỗ nữ sinh 18 tuổi ở Hà Tĩnh chuyển tiền với lý do làm thủ tục nhanh chóng. Các đối tượng còn tìm cách cô lập nạn nhân khỏi gia đình nhằm dễ bề thao túng và chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an phường Thành Sen vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ "đi du học" để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
Trước đó, vào chiều 22/9, bà N.T.H. (trú tại Hà Tĩnh) đã đến Công an phường Thành Sen trình báo về việc con gái là N.T.T. (SN 2007), hiện đang là sinh viên một trường đại học, bất ngờ nhắn tin thông báo đã chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.
Ngay sau đó, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với T., khiến bà H. nghi ngờ con gái mình có thể đang rơi vào một vụ lừa đảo nên lập tức trình báo cơ quan công an.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen triển khai xác minh, truy tìm. Qua rà soát, phát hiện cháu T. đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Đáng chú ý, đây là địa điểm do các đối tượng lừa đảo thuê phòng trước đó, và yêu cầu cháu T. đến lưu trú, đồng thời ngắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.
Công an sau đó vận động và giải thích, giúp em T., nhận thức được mình đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài” để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền với lý do làm thủ tục nhanh chóng, đồng thời cô lập nạn nhân khỏi gia đình và xã hội nhằm thuận lợi cho hành vi chiếm đoạt tài sản.
'Bước chân di sản': Giải chạy cộng đồng gây quỹ bảo tồn làng nghề ViệtXã hội - 47 phút trước
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) và Sở Khoa học & Công nghệ TP. Huế phát động giải chạy cộng đồng "Bước chân Di sản – Vietnam Heritage Stride 2025". Chương trình nhằm gây quỹ hỗ trợ các làng nghề truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy công nghiệp văn hóa sáng tạo.
Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)Pháp luật - 49 phút trước
GĐXH - Theo nhận định của luật sư Nguyễn Thị Hưng, cơ quan chức năng cần khởi tố tài xế xe bồn về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trườngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Thời gian qua, các vụ đổ thải trái phép với khối lượng khổng lồ, kéo dài nhiều tháng liền, đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện và xử lý hình sự.
Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 9Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại.
Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ LiêmĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi mỹ phẩm ngoại bị vứt bừa tại bãi rác tự phát phường Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ “bốc hơi”, phóng viên tiếp tục phát hiện hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm la liệt ở đây.
Xả thải trái phép xuống sông Tô Lịch, 3 đối tượng bị bắt giữPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Xả trộm chất thải xuống sông Tô Lịch (TP Hà Nội) gây ô nhiễm nghiêm trọng, hư hại hạ tầng dự án, 3 đối tượng vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.
Cách tính tiền lương dạy thêm giờ theo quy định mới nhất, hàng triệu giáo viên nên biếtGiáo dục - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT, cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên được quy định thế nào? Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Hà Nội: Xe đạp va chạm xe tải khiến nam sinh lớp 6 tử vong thương tâmĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Chiếc xe đạp do nam sinh lớp 6 điều khiển, trong lúc di chuyển trên phố Gia Thụy (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với một ô tô tải. Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ.
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão, miền Bắc mưa như trút từ đêm nayThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão. Từ đêm nay (24/9) đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.
Sửu, Dần, Mão và loạt con giáp có bước ngoặt bất ngờ trong tuần mớiĐời sống
GĐXH – Nhiều con giáp bước vào giai đoạn biến động mạnh về công việc, tài lộc và tình cảm tuần cuối tháng 9 dương này. Đặc biệt, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi sẽ có những thay đổi lớn – người đón vận may rực rỡ, kẻ lại đối mặt thử thách không ngờ.