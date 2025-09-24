Mới nhất
Nữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảo

Thứ tư, 11:20 24/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài”, một nhóm đối tượng dụ dỗ nữ sinh 18 tuổi ở Hà Tĩnh chuyển tiền với lý do làm thủ tục nhanh chóng. Các đối tượng còn tìm cách cô lập nạn nhân khỏi gia đình nhằm dễ bề thao túng và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an phường Thành Sen vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ "đi du học" để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Nữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảo - Ảnh 1.

Công an kịp thời ngăn chặn giúp em T. thoát khỏi vụ lừa đảo. Ảnh:CAHT.

Trước đó, vào chiều 22/9, bà N.T.H. (trú tại Hà Tĩnh) đã đến Công an phường Thành Sen trình báo về việc con gái là N.T.T. (SN 2007), hiện đang là sinh viên một trường đại học, bất ngờ nhắn tin thông báo đã chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.

Ngay sau đó, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với T., khiến bà H. nghi ngờ con gái mình có thể đang rơi vào một vụ lừa đảo nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen triển khai xác minh, truy tìm. Qua rà soát, phát hiện cháu T. đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Đáng chú ý, đây là địa điểm do các đối tượng lừa đảo thuê phòng trước đó, và yêu cầu cháu T. đến lưu trú, đồng thời ngắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Công an sau đó vận động và giải thích, giúp em T., nhận thức được mình đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài” để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền với lý do làm thủ tục nhanh chóng, đồng thời cô lập nạn nhân khỏi gia đình và xã hội nhằm thuận lợi cho hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online" sang CampuchiaHà Nội: Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' sang Campuchia

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc online”.

Nguyễn Sơn
