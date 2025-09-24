Nữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảo

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an phường Thành Sen vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ "đi du học" để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Công an kịp thời ngăn chặn giúp em T. thoát khỏi vụ lừa đảo. Ảnh:CAHT.

Trước đó, vào chiều 22/9, bà N.T.H. (trú tại Hà Tĩnh) đã đến Công an phường Thành Sen trình báo về việc con gái là N.T.T. (SN 2007), hiện đang là sinh viên một trường đại học, bất ngờ nhắn tin thông báo đã chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.

Ngay sau đó, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với T., khiến bà H. nghi ngờ con gái mình có thể đang rơi vào một vụ lừa đảo nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen triển khai xác minh, truy tìm. Qua rà soát, phát hiện cháu T. đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Đáng chú ý, đây là địa điểm do các đối tượng lừa đảo thuê phòng trước đó, và yêu cầu cháu T. đến lưu trú, đồng thời ngắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Công an sau đó vận động và giải thích, giúp em T., nhận thức được mình đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài” để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền với lý do làm thủ tục nhanh chóng, đồng thời cô lập nạn nhân khỏi gia đình và xã hội nhằm thuận lợi cho hành vi chiếm đoạt tài sản.