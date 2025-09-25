Mới nhất
Ngăn chặn vụ lừa đảo liên quan đến đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh

Thứ năm, 08:12 25/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh lực lượng chức năng, tạo ứng dụng giả mạo rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền làm “thủ tục hành chính” để chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo có tổ chức, nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng của một hộ dân trú tại thôn Tân bằng hình thức đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh.

Ngăn chặn vụ lừa đảo liên quan đến đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh - Ảnh 1.

Vợ chồng anh T. trình báo sự việc với cơ quan công an.

Trước đó, vợ chồng anh T.V.T. và chị N.T.L. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0963.623.070, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Thượng Đức. Với lý do triển khai đợt cao điểm “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu gia đình anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh.

Để tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu chị L. cài đặt một ứng dụng giả mạo có tên “Cổng dịch vụ công Bộ Công an” và thanh toán phí nhập khẩu hộ khẩu qua ứng dụng này.

Ban đầu, các đối tượng đề nghị chị L. chuyển thử 10.000 đồng vào tài khoản giả mạo mang tên “Kho bạc Nhà nước khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh”. Sau khi nhận được tiền, nhóm lừa đảo lập tức chuyển hoàn lại khoản tiền này để tạo niềm tin cho nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu anh T. chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng (hơn 100 triệu đồng) sang tài khoản của vợ để “hoàn tất thủ tục nhập khẩu”. Nghi ngờ đây là vụ lừa đảo, gia đình đã trình báo sự việc cho công an.

Công an xã Thượng Đức xác minh, mời vợ chồng anh T. lên trụ sở làm việc, giải thích rõ thủ tục cư trú cho công dân mới sinh, đồng thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Nữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảoNữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảo

GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài”, một nhóm đối tượng dụ dỗ nữ sinh 18 tuổi ở Hà Tĩnh chuyển tiền với lý do làm thủ tục nhanh chóng. Các đối tượng còn tìm cách cô lập nạn nhân khỏi gia đình nhằm dễ bề thao túng và chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Sơn
