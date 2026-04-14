Từ nay đến 2030, Hà Nội mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm như thế nào?
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND (ngày 11/4/2026) nhằm triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026 - 2030.
Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Đồng thời, các nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hóa, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và UBND cấp xã, phường.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng: thực hiện BHYT toàn dân với tỷ lệ bao phủ 100% dân số; tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi; BHXH tự nguyện đạt 10%; BHTN đạt 50%.
Tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu; mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt trên 90%.
Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm dần tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT; ngăn chặn hiệu quả các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm.
Việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN được yêu cầu thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.
Để đạt được các mục tiêu này, Hà Nội yêu cầu lồng ghép các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố và từng địa phương. Đồng thời, tập trung phát triển nhanh, bền vững số người tham gia, mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm.
Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng.
Thành phố sẽ tăng cường truyền thông trên nền tảng số, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số như VssID – Bảo hiểm xã hội số, iHaNoi – Công dân Thủ đô số và thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công.
Bên cạnh đó, Hà Nội chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng bền vững quỹ BHYT; siết chặt việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.
Về lâu dài, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, tiến tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân; xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng và bền vững.
Hà Nội: Cháy chung cư trên phố Vương Thừa Vũ, 3 người may mắn thoát nạn an toànThời sự - 28 phút trước
GĐXH - Khoảng 11h54 ngày 14/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình (Hà Nội), khiến người dân khu vực hoảng hốt.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết có rét đậm?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sắp tới miền Bắc sẽ vẫn đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, nền nhiệt giảm nhẹ.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọngThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục oi nóng. Đến khoảng ngày 17/4 khả năng khu vực này đón mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Tin sáng 14/4: Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc có 'rét nàng Bân'?; Đề xuất xe máy dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếpXã hội - 9 giờ trước
GĐXH - Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh giúp hạ nhiệt; Xe máy dưới 5 năm sử dụng có thể sẽ không phải kiểm định khí thải trực tiếp.
Từ 15/5, trưng bày quá một bao thuốc lá, điểm bán lẻ có thể bị phạt tới 5 triệu đồngXã hội - 21 giờ trước
Từ ngày 15/5, theo quy định mới tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP, các điểm bán lẻ thuốc lá trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu có thể bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
Hai kỳ nghỉ nối tiếp, vận tải Hà Nội lên phương án phục vụ linh hoạt ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cùng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026 kéo dài liên tiếp được dự báo sẽ khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ thứ Sáu, nhiều khả năng miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt. Trước đó miền Bắc và các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng
3 dự án thoát nước nào ở Hà Nội phải tăng tốc, 'về đích' trước mùa mưa?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ba dự án cấp, thoát nước khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội đang được triển khai với nhịp độ cao, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm kịp thời phục vụ công tác chống ngập mùa mưa năm 2026.
Chính thức giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đến hết tháng 6/2026Thời sự - 2 ngày trước
Với 100% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Tin sáng 12/4: Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng; nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu người giữa dòng nước xoáyThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch, hoặc siêu âm, hoặc xét nghiệm cung cấp thông tin về giới tính thai nhi; nam sinh lớp 10 bất chấp hiểm nguy lao xuống biển Cửa Lò, cứu được 2 người gặp nạn.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.