Từ nay đến 2030, Hà Nội mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm như thế nào?

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đồng thời, các nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hóa, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và UBND cấp xã, phường.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng: thực hiện BHYT toàn dân với tỷ lệ bao phủ 100% dân số; tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi; BHXH tự nguyện đạt 10%; BHTN đạt 50%.

Tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu; mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt trên 90%.

Hà Nội yêu cầu việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN được yêu cầu thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm dần tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT; ngăn chặn hiệu quả các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm.

Việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN được yêu cầu thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Để đạt được các mục tiêu này, Hà Nội yêu cầu lồng ghép các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố và từng địa phương. Đồng thời, tập trung phát triển nhanh, bền vững số người tham gia, mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm.

Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng.

Thành phố sẽ tăng cường truyền thông trên nền tảng số, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số như VssID – Bảo hiểm xã hội số, iHaNoi – Công dân Thủ đô số và thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, Hà Nội chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng bền vững quỹ BHYT; siết chặt việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Về lâu dài, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, tiến tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân; xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng và bền vững.