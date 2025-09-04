Mới nhất
Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu

Thứ năm, 14:49 04/09/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 4/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT – CA TP Hà Nội) cho biết đã phát hiện và ngăn chặn gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu khi số hàng này đang trên đương lưu thông.

Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu - Ảnh 1.Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, ngay khi nhận được tin báo từ người dân về việc có xe ô tô tải thùng kín, màu trắng mang biển kiểm soát 30M-221.xx vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, di chuyển với tốc độ nhanh theo hướng từ Sơn Tây về Vật Lại để tiêu thụ, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng, dừng, kiểm tra phương tiện nêu trên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe là P.Q.C (sinh năm 1989; trú tại xã Vật Lại, Hà Nội) đang vận chuyển trong thùng xe nhiều thùng carton có nhãn chữ nước ngoài.

Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu - Ảnh 2.

Cận cảnh gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu đã được phát hiện, ngăn chặn khi số hàng này đang trên đương lưu thông.

Bên trong chứa gần 2.000 sản phẩm đồ  điện gia dụng, gồm quạt tích điện và sạc điện các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa nêu trên.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 18 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu - Ảnh 3.Khuyến mại sâu có lợi túi tiền, người tiêu dùng tranh thủ cuối tuần mua sắm tấp nập

GĐXH - Nhờ khuyến mại sâu, có lợi cho túi tiền người tiêu dùng nên những ngày cuối tuần, rất đông người dân có mặt tại các siêu thị để mua sắm.

Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu - Ảnh 4.Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa thông qua đề xuất của Sở Xây dựng về việc miễn phí vé trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị). Chính sách này được áp dụng trong bốn ngày, từ 30/8 đến hết 2/9.

Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu - Ảnh 5.Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.

B.Loan
