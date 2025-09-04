Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu
GĐXH - Ngày 4/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT – CA TP Hà Nội) cho biết đã phát hiện và ngăn chặn gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu khi số hàng này đang trên đương lưu thông.
Cụ thể, ngay khi nhận được tin báo từ người dân về việc có xe ô tô tải thùng kín, màu trắng mang biển kiểm soát 30M-221.xx vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, di chuyển với tốc độ nhanh theo hướng từ Sơn Tây về Vật Lại để tiêu thụ, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng, dừng, kiểm tra phương tiện nêu trên.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe là P.Q.C (sinh năm 1989; trú tại xã Vật Lại, Hà Nội) đang vận chuyển trong thùng xe nhiều thùng carton có nhãn chữ nước ngoài.
Bên trong chứa gần 2.000 sản phẩm đồ điện gia dụng, gồm quạt tích điện và sạc điện các loại.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa nêu trên.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 18 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Từ tháng 12/2025, chương trình khuyến mại 100% áp dụng toàn quốc, người dân thỏa sức mua sắm tiết kiệmBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Bộ Công thương vừa có Quyết định về việc tổ chức "Chương trình khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 – Vietnam Grand Sale 2025", bắt đầu từ ngày 1/12/2025 đến 18/1/2026, trên phạm vi toàn quốc.
Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất véBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Tối ngày 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại lòng lề phố Ngô Quyền (đoạn gần đối diện trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt và không được cung cấp vé gửi xe.
Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá caoBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.
5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiềnBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.
Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đápBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.
Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.
Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí.
Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.
Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.
Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.
Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dânBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).