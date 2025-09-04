Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, ngay khi nhận được tin báo từ người dân về việc có xe ô tô tải thùng kín, màu trắng mang biển kiểm soát 30M-221.xx vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, di chuyển với tốc độ nhanh theo hướng từ Sơn Tây về Vật Lại để tiêu thụ, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng, dừng, kiểm tra phương tiện nêu trên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe là P.Q.C (sinh năm 1989; trú tại xã Vật Lại, Hà Nội) đang vận chuyển trong thùng xe nhiều thùng carton có nhãn chữ nước ngoài.

Cận cảnh gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu đã được phát hiện, ngăn chặn khi số hàng này đang trên đương lưu thông.

Bên trong chứa gần 2.000 sản phẩm đồ điện gia dụng, gồm quạt tích điện và sạc điện các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa nêu trên.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 18 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

