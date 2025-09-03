Mới nhất
Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé

Thứ tư, 17:46 03/09/2025
GĐXH - Tối ngày 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại lòng lề phố Ngô Quyền (đoạn gần đối diện trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt và không được cung cấp vé gửi xe.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng TiềnToàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền

GĐXH - Sáng ngày 2/9, các khối diễu binh, diễu hành cùng tiến bước từ khu vực Quảng trường Ba Đình đến các tuyến phố trung tâm Thủ đô.

Những ngày qua, một số người dân đã phản ánh đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội về việc giá vé gửi xe bất bình thường tại những điểm đỗ xe trên phố Ngô Quyền, đoạn trước mặt trụ sở  Thành ủy Hà Nội.

Chị T.L (36 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, tối ngày 30/8, gia đình chị L di chuyển bằng 2 xe ô tô đến khu vực Hồ Gươm để thưởng thức màn trình diễn ánh sáng mang tên "Hà Nội rực rỡ". 

Theo chị L, đại gia đình chị có mặt tại khu vực Ngô Quyền - Lý Thái Tổ - Lê Lai lúc khoảng 21h và để vào được khu vực phố Đinh Tiên Hoàng để thưởng thức "lễ hội ánh sáng", đại gia đình chị đã gửi xe tại điểm trông giữ xe trên phố Ngô Quyền - đoạn gần đối diện cổng vào của trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 9 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé- Ảnh 2.

Tối 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại khu vực phố Ngô Quyền (cạnh trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt với lý do hết vé. Ảnh: Bảo Loan

Chị L cho biết, do tính chất công việc thường hay di chuyển, chị thường xuyên có mặt và gửi xe tại khu vực này. Nếu ngày bình thường, giá vé gửi xe tại đây là  25.000 đồng/lượt khoảng 30 phút đến 1 giờ, thì vào lúc 21h08 phút đêm 30/8, chị phải trả đến 100.000 đồng/lượt. 

Chị L cho biết: "Thời điểm gửi xe, một người đàn ông trung tuổi đeo khẩu trang đến thu tiền, người này cho rằng đây là bãi gửi xe có cấp phép và yêu cầu chúng tôi chi 100.000 đồng/lượt. Khi chúng tôi đề nghị cung cấp vé xe để đảm bảo an toàn tài sản, thì người này cho biết đã hết sạch vé, không còn vé xe nào".

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé- Ảnh 3.

Cận cảnh xe chị L được gửi tại khu vực gần đối diện cổng trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 9 phố Ngô Quyền, TP Hà Nội) với mức phí 100.000 đồng/lượt. Ảnh: Bảo Loan

Chị L bức xúc: "Bình thường tôi gửi xe ô tô ở đây chỉ mất 25.000 đồng/giờ đồng hồ. Có những lúc tôi gửi chỉ 30 phút cũng mất 25.000 đồng. Nếu tranh thủ lợi dụng sự đông đúc của ngày cuối tuần, ngày lễ mà thu mức giá cao gấp 4 lần ngày thường là đã và đang làm xấu xí hình ảnh Thủ đô".

Không chỉ riêng gia đình chị L, nhiều người dân khác cũng gặp phải tình trạng tương tự khi tìm chỗ gửi xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào tối 30/8 và những ngày cuối tuần.

Anh P.N (48 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hà Nội) cho biết, gia đình cũng đưa con đi xem chương trình nghệ thuật ánh sáng vào đêm 30/8, khi hỏi giá gửi xe ô tô, người trông giữ cũng báo 100.000 đồng/lượt. "Họ nói luôn là không có vé nên nếu muốn gửi thì phải chấp nhận. Thực sự đây là hành vi trục lợi, coi thường quy định của Nhà nước", anh N bức xúc.

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé- Ảnh 4.

Ghi nhận tại điểm trông giữ xe tại đoạn gần đối diện số 9 Ngô Quyền cho thấy, khu vực đỗ xe không có vạch kẻ phân chia làn đỗ xe. Ảnh: Bảo Loan

Theo Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP Hà Nội, giá trông giữ xe ô tô loại xe đến 9 ghế ngồi tại khu vực các phố trung tâm là 25.000 đồng và 30.000 đồng/lượt thông thường, 60 phút ban ngày. Trường hợp gửi xe đêm tính bằng 6 lượt ban ngày nhưng thời gian gửi từ 18h đến trước 6h sáng ngày hôm sau.

Cụ thể, mức 30.000 đồng/lượt 60 phút áp dụng tại các tuyến phố hạn chế phương tiện, gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ.

Mức 25.000 đồng/lượt 60 phút áp dụng với các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (theo Quyết định). Như vậy, phố Ngô Quyền có mức tiền gửi xe là 25.000 đồng/lượt 60 phút ban ngày là đúng như mức giá ngày thường chị L gửi.

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé- Ảnh 5.

Chị L cho biết, thời điểm gửi xe, một người đàn ông trung tuổi đeo khẩu trang đến thu tiền, người này cho rằng đây là bãi gửi xe có cấp phép và yêu cầu người gửi chi trả 100.000 đồng/lượt nhưng không cung cấp vé xe vì hết vé. Ảnh: Bảo Loan

Nếu tính mức 25.000 đồng/lượt ban ngày, tại phố  Ngô Quyền thì gửi xe ban đêm sẽ được tính bằng 6 lượt, tức là 150.000 đồng nhưng áp dụng cho cả khung thời gian từ 18h hôm trước đến trước 6h sáng hôm sau. Nói cách khác, mức thu dành cho gửi xem ban đêm là 100.000 đồng/lượt hay 150.000 đồng/lượt (tương đương 6 lượt) thì người gửi xe phải được cung cấp vé gửi xe. 

Điều này cho thấy việc thu 100.000 đồng/lượt và không cung cấp vé gửi xe cho người gửi với lý do "hết vé", phải chăng là các đơn vị khai thác điểm đỗ tại khu vực này đang cố tình thu sai quy định để trục lợi?

Người dân không nhận được vé xe đồng nghĩa với việc không có cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi, tài sản khi gửi xe, trong khi vẫn phải trả chi phí cao gấp 4 lần ngày thường.

Chị L cho rằng, tình trạng "chặt chém" này không chỉ gây bức xúc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Là công dân Thủ đô, chị L khẳng định đây không chỉ là hành vi vi phạm quy định về giá, mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn tài sản cho người dân. Do đó, hành vi lợi dụng dịp lễ hội để "chặt chém" rất cần các cơ quan chức năng của Hà Nội nhanh chóng kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm (nếu có).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Đông đảo người dân thăm viếng Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 2/9Đông đảo người dân thăm viếng Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 2/9

GĐXH - Hàng ngàn lượt người đến thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước, trong và sau dịp nghỉ lễ. Việc làm thể hiện lòng biết ơn với người có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp

GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.

Khẩn: Chủ động phương châm &quot;4 tại chỗ&quot;, không để thiếu hàng hóa trong bão số 5Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.


Bảo Loan
Tin liên quan

Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp

Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp

Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5

Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5

Cùng chuyên mục

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá cao

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.

5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.

Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp

Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.

Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.

Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí.

Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.

Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5

Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.

Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.

167 điểm kinh doanh tự phát làm xấu xí hình ảnh Thủ đô, nguyên nhân gì khiến 'chợ cóc' tồn tại dai dẳng?

167 điểm kinh doanh tự phát làm xấu xí hình ảnh Thủ đô, nguyên nhân gì khiến 'chợ cóc' tồn tại dai dẳng?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện Hà Nội có tới 167 điểm kinh doanh tự phát, tồn tại song song với 457 chợ dân sinh. Nguyên nhân khiến "chợ cóc" tồn tại dai dẳng, gây áp lực lớn cho quản lý đô thị chính là thói quen mua sắm "tiện đâu mua đấy" của người dân và chi phí thuê chợ cao.

Giá nhà đất thổ cư Hà Nội cao chót vót, môi giới bỏ nghề vì không bán được hàng

Giá nhà đất thổ cư Hà Nội cao chót vót, môi giới bỏ nghề vì không bán được hàng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Giá nhà đất thổ cư tăng cao khiến nguồn khách ít dần, nhiều môi giới không bán được hàng, buộc phải bỏ nghề.

Xem nhiều

Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân

Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Bảo vệ người tiêu dùng
5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

Bảo vệ người tiêu dùng
Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bảo vệ người tiêu dùng
Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bảo vệ người tiêu dùng

