Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé
GĐXH - Tối ngày 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại lòng lề phố Ngô Quyền (đoạn gần đối diện trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt và không được cung cấp vé gửi xe.
Những ngày qua, một số người dân đã phản ánh đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội về việc giá vé gửi xe bất bình thường tại những điểm đỗ xe trên phố Ngô Quyền, đoạn trước mặt trụ sở Thành ủy Hà Nội.
Chị T.L (36 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, tối ngày 30/8, gia đình chị L di chuyển bằng 2 xe ô tô đến khu vực Hồ Gươm để thưởng thức màn trình diễn ánh sáng mang tên "Hà Nội rực rỡ".
Theo chị L, đại gia đình chị có mặt tại khu vực Ngô Quyền - Lý Thái Tổ - Lê Lai lúc khoảng 21h và để vào được khu vực phố Đinh Tiên Hoàng để thưởng thức "lễ hội ánh sáng", đại gia đình chị đã gửi xe tại điểm trông giữ xe trên phố Ngô Quyền - đoạn gần đối diện cổng vào của trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 9 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chị L cho biết, do tính chất công việc thường hay di chuyển, chị thường xuyên có mặt và gửi xe tại khu vực này. Nếu ngày bình thường, giá vé gửi xe tại đây là 25.000 đồng/lượt khoảng 30 phút đến 1 giờ, thì vào lúc 21h08 phút đêm 30/8, chị phải trả đến 100.000 đồng/lượt.
Chị L cho biết: "Thời điểm gửi xe, một người đàn ông trung tuổi đeo khẩu trang đến thu tiền, người này cho rằng đây là bãi gửi xe có cấp phép và yêu cầu chúng tôi chi 100.000 đồng/lượt. Khi chúng tôi đề nghị cung cấp vé xe để đảm bảo an toàn tài sản, thì người này cho biết đã hết sạch vé, không còn vé xe nào".
Chị L bức xúc: "Bình thường tôi gửi xe ô tô ở đây chỉ mất 25.000 đồng/giờ đồng hồ. Có những lúc tôi gửi chỉ 30 phút cũng mất 25.000 đồng. Nếu tranh thủ lợi dụng sự đông đúc của ngày cuối tuần, ngày lễ mà thu mức giá cao gấp 4 lần ngày thường là đã và đang làm xấu xí hình ảnh Thủ đô".
Không chỉ riêng gia đình chị L, nhiều người dân khác cũng gặp phải tình trạng tương tự khi tìm chỗ gửi xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào tối 30/8 và những ngày cuối tuần.
Anh P.N (48 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hà Nội) cho biết, gia đình cũng đưa con đi xem chương trình nghệ thuật ánh sáng vào đêm 30/8, khi hỏi giá gửi xe ô tô, người trông giữ cũng báo 100.000 đồng/lượt. "Họ nói luôn là không có vé nên nếu muốn gửi thì phải chấp nhận. Thực sự đây là hành vi trục lợi, coi thường quy định của Nhà nước", anh N bức xúc.
Theo Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP Hà Nội, giá trông giữ xe ô tô loại xe đến 9 ghế ngồi tại khu vực các phố trung tâm là 25.000 đồng và 30.000 đồng/lượt thông thường, 60 phút ban ngày. Trường hợp gửi xe đêm tính bằng 6 lượt ban ngày nhưng thời gian gửi từ 18h đến trước 6h sáng ngày hôm sau.
Cụ thể, mức 30.000 đồng/lượt 60 phút áp dụng tại các tuyến phố hạn chế phương tiện, gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ.
Mức 25.000 đồng/lượt 60 phút áp dụng với các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (theo Quyết định). Như vậy, phố Ngô Quyền có mức tiền gửi xe là 25.000 đồng/lượt 60 phút ban ngày là đúng như mức giá ngày thường chị L gửi.
Nếu tính mức 25.000 đồng/lượt ban ngày, tại phố Ngô Quyền thì gửi xe ban đêm sẽ được tính bằng 6 lượt, tức là 150.000 đồng nhưng áp dụng cho cả khung thời gian từ 18h hôm trước đến trước 6h sáng hôm sau. Nói cách khác, mức thu dành cho gửi xem ban đêm là 100.000 đồng/lượt hay 150.000 đồng/lượt (tương đương 6 lượt) thì người gửi xe phải được cung cấp vé gửi xe.
Điều này cho thấy việc thu 100.000 đồng/lượt và không cung cấp vé gửi xe cho người gửi với lý do "hết vé", phải chăng là các đơn vị khai thác điểm đỗ tại khu vực này đang cố tình thu sai quy định để trục lợi?
Người dân không nhận được vé xe đồng nghĩa với việc không có cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi, tài sản khi gửi xe, trong khi vẫn phải trả chi phí cao gấp 4 lần ngày thường.
Chị L cho rằng, tình trạng "chặt chém" này không chỉ gây bức xúc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô trong mắt du khách trong và ngoài nước.
Là công dân Thủ đô, chị L khẳng định đây không chỉ là hành vi vi phạm quy định về giá, mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn tài sản cho người dân. Do đó, hành vi lợi dụng dịp lễ hội để "chặt chém" rất cần các cơ quan chức năng của Hà Nội nhanh chóng kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm (nếu có).
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!
Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.
GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.
GĐXH - Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí.
GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.
GĐXH - Hiện Hà Nội có tới 167 điểm kinh doanh tự phát, tồn tại song song với 457 chợ dân sinh. Nguyên nhân khiến "chợ cóc" tồn tại dai dẳng, gây áp lực lớn cho quản lý đô thị chính là thói quen mua sắm "tiện đâu mua đấy" của người dân và chi phí thuê chợ cao.
Giá nhà đất thổ cư tăng cao khiến nguồn khách ít dần, nhiều môi giới không bán được hàng, buộc phải bỏ nghề.
GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).