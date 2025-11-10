Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dài

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sắp kết thúc nồm ẩm?

Theo bản tin dự báo thời tiết, tình trạng nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc còn duy trì trong những ngày tới do trời còn có mưa.

Do gió Đông Nam ẩm dưới mặt đất vẫn liên tiếp đẩy ẩm vào sâu trong đất liền, trên độ cao 5000m xuất hiện vùng hội tụ gió Tây Nam và Đông Nam tạo điều kiện cho mây ẩm phát triển liên tục gây mưa nhỏ, mưa phùn, có lúc có mưa rào.

Tại Thủ đô Hà Nội dự báo đến ngày 12/11, nồm ẩm mới chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô di chuyển xuống xua tan mây ẩm thay vào đó nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt nắng xuất hiện vào buổi trưa và chiều, nền nhiệt tăng nhẹ lên 27 độ. Tuy nhiên đêm và sáng trời lạnh hơn khi mức nhiệt xuống thấp dưới 21 độ.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết hôm nay tiếp tục nhiều mây, có mưa. Nhiệt độ cao nhất các phường từ phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến phường Thành Sen (Hà Tĩnh) là 26-27 độ.

Trái lại từ Quảng Trị trở vào Lâm Đồng thời tiết hôm nay vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất phần lớn các phường không quá 30 độ.

Riêng các phường từ Tuy Hòa đến Phan Thiết và Buôn Ma Thuột, Kon Tum nóng hơn mức nhiệt từ 31-32 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ mưa giảm chỉ còn xảy ra vài nơi về chiều tối. Từ sáng đến chiều trời nắng và khá nóng. Nhiệt độ nhiều phường trong đó có phường Bến Thành (TPHCM) mức nhiệt 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 10/11

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 11/11 có mưa vài nơi.

- Thời tiết các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 10/11 đến ngày 20/11

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Ngày 12/11 đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; khoảng từ ngày 13-14/11 có khả năng trời chuyển rét vào đêm và sáng.

- Thời tiết từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vài nơi; từ khoảng ngày 14-15/11 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Thời tiết các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ khoảng ngày 17-19/11 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

