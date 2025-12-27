Hà Nội triển khai tổng thể các giải pháp khắc phục điểm nghẽn ô nhiễm môi trường
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch về việc triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.
Theo Kế hoạch, Hà Nội sẽ huy động tổng lực các nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trước mắt, lâu dài nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Các giải pháp tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gồm vệ sinh môi trường, chất lượng không khí và chất lượng nguồn nước.
Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường
Thành phố sẽ ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế; đồng thời triển khai Kế hoạch tăng cường quản lý chất thải nhựa, giảm phát thải nhựa ra môi trường.
Hà Nội tiếp tục thực hiện các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn 126 xã, phường, bảo đảm công tác thu gom, vận chuyển rác thải được duy trì thường xuyên, liên tục. Cùng với đó, Thành phố dự kiến bổ sung thêm trên 5.000 tấn/ngày công suất xử lý rác thông qua việc xây dựng ba nhà máy đốt rác.
Song song với đó, Hà Nội kêu gọi đầu tư hai nhà máy xử lý chất thải theo quy hoạch gồm Nhà máy xử lý rác Châu Can (xã Chuyên Mỹ) với công suất đến năm 2050 khoảng 1.000 tấn/ngày và Nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong (Chương Mỹ), dự kiến điều chỉnh công suất lên 2.000 tấn/ngày. Thành phố cũng đẩy nhanh thủ tục mở mới ba khu xử lý chất thải rắn xây dựng, nâng tổng công suất xử lý thêm khoảng 2.180 tấn/ngày.
Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ số, lắp đặt camera giám sát, sử dụng các giải pháp công nghệ cao như vệ tinh, viễn thám, máy bay không người lái, ứng dụng di động và mạng xã hội trong công tác giám sát, quản lý môi trường.
Khắc phục ô nhiễm không khí
Đối với lĩnh vực không khí, Thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên các giải pháp phù hợp với đặc thù đô thị lớn. Công tác phân cấp, phân quyền trong quản lý môi trường được tăng cường nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xử lý các vấn đề phát sinh.
Hà Nội sẽ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan để phát triển hạ tầng giao thông "xanh", phân vùng môi trường và vùng phát thải thấp; bố trí quỹ đất phát triển hệ thống trạm, trụ sạc điện tại bến xe, bãi đỗ xe và khu vực công cộng. Đồng thời, tăng cường kiểm soát nguồn phát thải từ các công trường xây dựng, yêu cầu 100% công trình phải áp dụng biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt; các công trình quy mô trên 1ha phải lắp đặt hệ thống giám sát bụi.
Thành phố cũng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các ngành nghề có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt các hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) sẽ được công bố hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.
Cùng với đó, Hà Nội nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, quan trắc và cảnh báo môi trường; thúc đẩy phát triển giao thông xanh, khuyến khích chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch, gắn với thực hiện các cam kết tại COP26 và mục tiêu phát triển bền vững.
Cải thiện chất lượng nguồn nước
Về bảo vệ nguồn nước, Thành phố sẽ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông, hồ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo nguyên tắc "người sử dụng nhiều nước phải trả chi phí xử lý cao hơn".
Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai các kế hoạch quản lý chất lượng nước tại các lưu vực sông lớn như sông Cầu, sông Nhuệ – Đáy, sông Hồng – Thái Bình và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đồng thời, tổng kiểm tra các trạm xử lý nước thải tại khu đô thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; hoàn thiện hệ thống giám sát tài nguyên nước theo hướng ứng dụng AI, IoT và dữ liệu lớn.
Thành phố cũng nghiên cứu ứng dụng robot, drone, tàu thủy tự hành trong khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn nước, thu gom rác thải trên sông hồ; từng bước áp dụng công nghệ blockchain trong quản lý nước thải và hoạt động xả thải.
