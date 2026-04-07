Nắng nóng lan rộng khắp cả nước, nơi nào có mức nhiệt hơn 40 độ?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng gay gắt. Nóng nhất là khu vực vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ do chịu hiệu ứng gió phơn khô nóng.

Tại khu vực Bắc Bộ vùng nóng lan rộng ra khắp toàn miền. Trong đó ở phía Tây Bắc Bộ nằm gần vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn, do vậy nhiệt độ cao từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Ở phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khắp từ Thanh Hóa trở vào TP Đà Nẵng cũng như phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào Đắk Lắk sẽ nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp nhất vào buổi trưa dưới 40%.

Dự kiến nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày ở khu vực này.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ cũng xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Trời nắng và nóng nhất là lúc 15h.

Tại khu vực Nam Bộ nắng nóng cũng lan rộng thêm nhiều tỉnh thành ở miền Tây với mức nhiệt từ 35-36 độ. Một số nơi ở Đồng Nai nắng nóng gay gắt 37 độ.

Theo dự báo thời tiết, cả nước nhiều nơi có nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 7/4 đến ngày 8/4:

- Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Khu vực Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng nóng, riêng cao nguyên Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các nơi khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 8/4 đến ngày 16/4:

- Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

- Các nơi khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng nắng nóng đến khoảng ngày 12/4.

