Tin sáng 8/4: Thời điểm chấm dứt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc; Bắt đầu miễn nhiều loại phí giao thông

Dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/4, nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc (riêng Quảng Ninh và Hải Phòng không nắng nóng). Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk là nơi có cường độ nắng nóng gay gắt nhất.

Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C như Sông Mã, Yên Châu (Sơn La); Tương Dương, Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An), Tuyên Hóa (Quảng Trị).

Đại diện phòng Dự báo thời tiết, bà Trần Thị Thúy Nga, cho biết thêm trên Lao Động: "Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm từ 11h trưa đến 16h chiều là thời điểm nắng nóng mạnh nhất".

Theo thông tin dự báo thời tiết 10 ngày tới từ cơ quan khí tượng, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng nắng nóng đến khoảng ngày 12/4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đặc biệt cảnh báo, nắng nóng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Xe lao xuống vực 4 người tử vong

Chiếc xe khách biến dạng hoàn toàn sau khi lao xuống vực

Ngày 7/4, bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết 2 trường hợp nặng trong vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong ở xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng đã qua cơn nguy kịch, thông tin trên Người lao động.

Trước đó, chiều 6/4, sau khi tiếp nhận tổng cộng 11 trường hợp bị thương trong vụ lật xe ở Bàu Trắng, lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu khoa cấp cứu sử dụng nhân lực, trang thiết bị ở mức tối đa để chữa trị ngay cho các nạn nhân.

Trong số 11 người đưa vào cấp cứu, 2 nạn nhân nguy kịch và 9 nạn nhân bị thương nhẹ. Phần lớn nạn nhân bị chấn thương đầu, ngực, cột sống, tay chân và các vết thương phần mềm.

Đa số nạn nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được chuyển về các khoa chuyên môn để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, 2 trường hợp chấn thương nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Nhờ công tác xử lý cứu cấp ban đầu tốt, cộng với sự phối hợp nhịp nhàng cùng bệnh viện tuyến trên nên 2 trường hợp nặng này đã qua cơn nguy kịch.

Đến nay, vụ xe khách lao xuống vực gần Bàu Trắng ghi nhận 4 nạn nhân tử vong, gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 2003), Nguyễn Văn Đạt (SN 2013, em ruột Cường), Đỗ Văn Hải (SN 2004) và Nguyễn Tấn Khoa (SN 2000).

Riêng tài xế xe khách là Trần Thanh Sơn (SN 1988) bị thương nhẹ, đang làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bắt đầu miễn nhiều loại phí giao thông từ hôm nay

Từ hôm nay, miễn nhiều loại phí giao thông cho người dân.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2026/TT-BTC ngày 6/4/2026, quyết định miễn một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, đối với lĩnh vực đường thuỷ, các loại phí được miễn gồm: Phí trọng tải tàu thuyền; phí bảo đảm hàng hải; phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước; phí kháng nghị hàng hải; Lệ phí ra, vào cảng biển.

Miễn phí, lệ phí đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động giữa các cảng, bến thủy nội địa của Việt Nam, bao gồm: Phí trọng tải tàu, thuyền; lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa và phí trình báo đường thủy nội địa.

Lĩnh vực hàng không miễn các loại phí, lệ phí (ngoại trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại sân bay).

Chính sách này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn chi phí nhiên liệu tăng, đồng thời khuyến khích các loại hình vận tải xanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Chính thức kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội, TPHCM từ 1/7/2027

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, thông tin trên Lao Động.

Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau:

Từ ngày 1/7/2027 đối với Hà Nội và TPHCM;

Từ ngày 1/7/2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại;

Từ ngày 1/7/2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Quyết định nêu rõ, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008, áp dụng Mức 1 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng Mức 2 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026, áp dụng Mức 3 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2026, áp dụng Mức 4 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2027, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Quyết định quy định từ ngày 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào "vùng phát thải thấp" của TP Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

Theo Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ bao gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Nam sinh bị người đàn ông đánh tới tấp tại quầy tạp hóa

Hình ảnh nam sinh bị người đàn ông đánh liên tục vào vùng mặt. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 7/4, lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng, TP Huế cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh vụ việc một nam sinh bị người đàn ông đánh vào mặt.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị người đàn ông, được cho là chủ quán tạp hóa, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt.

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra sự việc, nam sinh đang đứng gần tủ lạnh đựng kem tại quầy tạp hóa thì bất ngờ bị người đàn ông mặc áo vàng tiến đến và hành hung. Thông tin ban đầu cho biết vụ việc xảy ra vào trưa 6/4.

Hình ảnh trong clip cho thấy nam sinh này phải chịu khoảng 5-6 cú đánh rất mạnh từ người đàn ông và ngã ra phía sau. Sự việc chỉ dừng lại khi có người phụ nữ can ngăn.

Sau khi đi học về, nam sinh có biểu hiện đau đầu và kể lại sự việc với gia đình. Người thân sau đó đã đến làm việc với chủ quán, yêu cầu trích xuất camera và ghi lại đoạn clip liên quan.

Đoạn clip khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đàn ông.

Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo công an phường. Công an đã mời các bên liên quan đến làm việc để làm rõ nội dung vụ việc. Sau khi có kết quả điều tra và báo cáo chính thức từ cơ quan công an, chính quyền địa phương sẽ thông tin cụ thể.