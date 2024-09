Hàng nghìn mặt hàng thực phẩm khuyến mại sâu để trợ giá cho người tiêu dùng sau lũ, rau xanh có giá chỉ từ 9.900 đồng/kg

Các 'ông lớn' bán lẻ 'tung' thêm nhiều loại hình khuyến mại 'đón' người tiêu dùng trở lại Thủ đô GĐXH - Để đón người tiêu dùng trở lại Thủ đô học tập, làm việc, các siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục triển khai thêm nhiều loại hình khuyến mại như giảm giá trực tiếp, tặng mã giảm giá, tặng thêm sản phẩm quà tặng...

Những ngày qua, khi những thông tin về dấu hiệu "làm giá" các mặt hàng thực phẩm xanh tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang khiến dư luận bức xúc, thì ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị, hệ thống siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội, rất nhiều mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng đang được giảm giá sâu trên từng mặt hàng.



Đơn cử, tại siêu thị GO! thực phẩm xanh như bắp cải Đà Lạt có giá 14.900 đồng/kg giảm còn 9.900 đồng/kg; bắp cải Mộc Châu giảm từ 18.300 đồng/kg xuống còn 12.900 đồng/kg; cải thảo còn 23.000 đồng/kg; bưởi năm roi có giá 39.900 đồng/quả giảm còn 29.900 đồng/quả; dưa hấu còn 13.900 đồng/kg; lê xanh còn 22.900 đồng/kg…

Tại siêu thị GO! Hà Nam, bắp cải Đà Lạt có giá 14.900 đồng/kg giảm còn 9.900 đồng/kg; bắp cải Mộc Châu giảm từ 18.300 đồng/kg xuống còn 12.900 đồng/kg.

Các mặt hàng thiết yếu khác như bột giặt OMO có giá niêm yết là 180.000 đồng/túi 4,3kg, nay giảm còn 168.900 đồng/túi, nhưng người tiêu dùng mua từ 2 túi, giá chỉ còn 165.900 đồng/túi. Đối với mặt hàng nước giặt, ngoài giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm, người tiêu dùng còn được tặng thêm một hộp thủy tinh đựng thực phẩm.

Ngoài ra, kem đánh răng thiên nhiên loại 230gram giảm từ 41.400 đồng/hộp còn 36.000 đồng/hộp; cặp dầu gội xả Tresemme giảm từ 219.900 đồng xuống còn 166.900 đồng; Serum chăm sóc tóc loại 100ml cũng giảm từ 224.500 đồng xuống còn 159.900 đồng/chai;

Nước tương có giá 34.000 đồng/chai, giảm còn 29.000 đồng/chai; dầu ăn Neptune 2 lít giảm từ 127.000 đồng/bình xuống còn 104.000 đồng/bình…

Bột giặt OMO có giá niêm yết là 180.000 đồng/túi 4,3kg, nay giảm còn 168.900 đồng/túi, nhưng người tiêu dùng mua từ 2 túi, giá chỉ còn 165.900 đồng/túi. Đồng thời, người mua được tặng thêm hộp thủy tinh khi mua 2 túi bột giặt OMO.

Không chỉ GO!, BigC mà hiện nay, các siêu thị khác trên địa bàn Hà Nội cũng đang áp dụng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng sau bão số 3 như Lotte mart, Co.op mart, MM Mega Market…

Ngày 15/9, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (đơn vị quản lý hệ thống siêu thị GO! BigC) cho biết, trong tháng khai trương siêu thị GO! Hà Nam, đơn vị trợ giá cho người dân bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 3 bằng cách áp dụng các chương trình khuyến mại, giảm giá trên từng mặt hàng, trong đó, số lượng các mặt hàng bày bán tại siêu thị GO,! Hà Nam sẽ áp dụng giảm giá với số lượng nhiều hơn.

Vị này cho biết: "Chúng tôi kết hợp việc cung cấp thực phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh, thông qua chiến lược "luôn rẻ hơn 5% so với giá thấp nhất". Điều này không chỉ giúp ích cho cộng đồng, đặc biệt là bà con bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 mà còn kích cầu tiêu dùng sau bão và thúc đẩy kinh tế phát triển. Do đó, ngoài giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm để trợ giá cho người tiêu dùng, người dân tại Hà Nam bị thiệt hại do bão sẽ được nhận miễn phí 700 phần nhu yếu phẩm để phục vụ, thiết lập lại cuộc sống".

Rất nhiều mặt hàng đang được trợ giá cho người tiêu dùng sau bão số 3, bằng cách giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm và mua 2 sản phẩm tặng 1 sản phẩm khác, đang áp dụng từ nay đến hết ngày 18/9.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, miền Bắc vừa trải qua đợt thiên tai bão lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân.

Do đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp bán lẻ đã đồng hành cùng các hoạt động của Bộ Công Thương, Sở Công Thương và chính quyền địa phương là hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, đưa hàng hóa đến tay người dân một cách kịp thời và an toàn.

Đơn cử, tại tỉnh Thái Nguyên: Hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân được cung ứng tại chợ hàng 1, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị Go, Lan Chi, Winmart, Minh Cầu, Aloha,… đều được đảm bảo. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn chủ động có kế hoạch nhập hàng từ trước vào các kho, bể chứa, đảm bảo cung ứng xăng dầu, gas cho sản xuất và sinh hoạt.

Tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang... hàng hóa tại chợ, cửa hàng, siêu thị được cung cấp đủ, giá ổn định.

Ông Tuấn khẳng định Bộ Công thương đánh giá rất cao những doanh nghiệp, nhà bán lẻ tham gia cung ứng hàng hóa, đảm bảo dự trữ hàng hóa trong kho để sẵn sang cung cấp, đặc biệt cho các vùng dễ xảy ra chia cắt sau bão. Đặc biệt, sau khi bão qua đi, các nhà bán lẻ tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mại sâu nhằm trợ giá cho người tiêu dùng bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3.

Hàng trăm chương trình khuyến mại 'đón' người tiêu dùng dịp Quốc khánh 2/9 GĐXH - Trước thềm Lễ Quốc khánh 2/9, các siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn TP Hà Nội đều "tung" ra hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn, giảm giá lên đến 50% giá trị sản phẩm.