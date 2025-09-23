Kim Ngân choáng ngợp trước màn làm quen của soái ca chủ du thuyền sang trọng

Trong trích đoạn tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân (Việt Hoa) chưa từng sốt ruột chuyện lấy chồng nhưng bố mẹ cô thì ngược lại. Bởi vậy, cô nàng bất đắc dĩ "5 lần 7 lượt" đi xem mắt theo yêu cầu từ mẹ, nhưng lần nào cũng là "thảm họa hãi hùng" đối với cô.

Ở lần mới nhất này, Kim Ngân đã tình cờ gặp anh Trường (Denis Đặng) - chủ của chiếc du thuyền sang trọng. Cách làm quen của anh ta với Kim Ngân hứa hẹn sẽ tạo nên điều bất ngờ thú vị giữa hai người. Khi đang ở trên du thuyền, Kim Ngân bất ngờ được nhân viên phục vụ mang tới 2 ly nước, trong khi cô chỉ gọi có 1. Sau đó nhân viên giải thích ly đặc biệt là do anh Trường chủ thuyền mời, pha riêng để tặng.

Kim Ngân bất ngờ được anh chủ thuyền mời nước uống. Ảnh VTV

Kim Ngân từ chối vì không uống được rượu, nhưng vẫn lịch sự quay sang bàn bên cạnh để cảm ơn anh chủ thuyền đã mời đồ uống. Trường bất ngờ than vãn: "Chẳng mấy khi được từ chối phũ phàng như thế". Kim Ngân uống ly rượu, nhưng rồi khi uống lại bất ngờ khen rượu cocktail ngon dù không uống được rượu. Sau đó cô mới biết mình uống nhầm, không phải ly mình đã gọi mà là của anh chủ thuyền mời.

Hóa ra, cả hai ly nước đó đều là do Trường pha tặng, một cách khéo léo để Kim Ngân dù từ chối hay chấp nhận thì vẫn uống ly nước được mời. Trường sang bên bàn rồi giải thích mong Kim Ngân đừng hiểu lầm thành ý, chỉ là muốn khách hàng có những trải nghiệm tốt trên chiếc du thuyền nên tự phục vụ.

Kim Ngân đã có lần đầu gặp gỡ người đàn ông soái ca chủ chiếc du thuyền mà cô đi trải nghiệm. Ảnh VTV

Trong khi đó, ở công ty, Trúc Lam tỏ ra ngạc nhiên và khó chịu vì cậu nhân viên mới của công ty động chạm vào vai. Chỉ là màn trêu đùa và thể hiện sự quan tâm tới Trúc Lam đang nghỉ ốm, nhưng vẫn đi làm. Song đúng lúc Mỹ Anh xuất hiện, thấy được cảnh này và ngạc nhiên khi Trúc Lam đi làm trở lại.

Ở diễn biến khác, Mỹ Anh (Phương Oanh) khá hài lòng với mọi thứ đang diễn ra trong kế hoạch tiếp cận Sương - vợ của ông chủ một công ty truyền thông lớn, trong khi công ty Mỹ Anh Đăng chỉ là công ty nhỏ. Tuy nhiên, Đăng ngược lại, anh phản đối cách vợ cho con học pickleball để lấy cớ tiếp cận mẹ con Sương.

Đăng phàn nàn với vợ: "Em cứ làm những điểu viển vông rồi hành con mình. Em thử hỏi xem con có muốn chơi pickleball không? Đừng ép nó làm những điều nó không thích. Em cũng không thấy mệt à? Cứ vơ tất cả mọi thứ vào người, không phải cái gì cứ cố là thành được".

Đăng muốn vợ dừng lại những việc xin xỏ người khác, nhưng Mỹ Anh lại không muốn sống an phận. Ảnh VTV

Trước những lời trách móc của chồng, Mỹ Anh hỏi lại chồng: "Thế theo anh giờ phải làm sao? Cứ đứng nhìn mọi thứ sụp đổ à?".

Đăng thổ lộ, muốn vợ dừng lại tất cả các việc van xin, lạy lục người khác, trong đó có cả việc ép con trai phải làm những điều mà con không muốn. Nhưng Mỹ Anh khẳng định cô không dừng lại được, tính cô không chấp nhận an phận.

Tập 20 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 23/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

