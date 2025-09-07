Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến thời điểm 10h30 ngày 7/9, bộ phim "Mưa đỏ" chính thức cán mốc hơn 541 tỷ đồng doanh thu sau nửa tháng ra rạp. Trước đó, vào chiều tối ngày 6/9, phim "Mưa Đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 532 tỷ đồng.

Riêng ngày 5/9, tính đến 20h30, "Mưa đỏ" đã bán ra hơn 206.000 vé trên 4.463 suất chiếu, mang về gần 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù kỳ nghỉ lễ đã kết thúc, bộ phim vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, bỏ xa nhiều đối thủ cùng thời điểm như "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" hay "Cô dâu ma".

Bộ phim "Mưa đỏ" đã chính thức vượt qua "Lật mặt 7" (483 tỷ đồng) của Lý Hải, "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng) và "Bố già" (427 tỷ đồng) của Trấn Thành. Với doanh thu đạt 541 tỷ đồng, bộ phim "Mưa đỏ" chỉ còn cách phim "Mai" (551 tỷ đồng) khoảng 10 tỷ đồng. Theo nhiều dự đoán, hết ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.

“Mưa đỏ” lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.

Trong phim, hình ảnh chiến tranh được khắc họa trực diện, từ những trận càn ác liệt cho đến cảnh vượt sông đầy nước mắt. Song song đó, tác phẩm vẫn giữ được tinh thần nhân văn, khắc họa những người lính không chỉ là chiến sĩ mà còn là người con, người cha với nỗi nhớ gia đình.

"Mưa Đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...