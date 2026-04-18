3 điều kiện bắt buộc để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trong 3 ngày

Chị Trần Kim Thoa (phường Thanh Xuân, Hà Nội) tỏ ra vô cùng vui mừng, thích thú khi chỉ sau chưa đầy 1 tuần làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân online qua hệ thống eTax Mobile, chị đã nhận được hơn 9 triệu tiền hoàn thuế. Vì có nhiều nguồn thu trong năm nên bản thân chị Thoa phải tự làm thủ tục quyết toán thuế, ban đầu chị cũng lo lắng vì nghĩ giấy tờ, thủ tục phức tạp. Tuy nhiên khi bắt tay vào việc quyết toán, chị Thoa rất bất ngờ, chị cho biết "tôi không nghĩ thao tác làm nhanh, đơn giản mà tiền về cũng sớm chỉ chưa đầy 1 tuần".

Hiện nay không chỉ chị Thoa, nhiều người dân cũng đang trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2025. Theo cơ quan thuế, việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động sẽ diễn ra trong 3 ngày làm việc. Người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán có đề nghị hoàn thuế bằng phương thức điện tử nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện sau:

1. Tại thời điểm giải quyết, tổ chức trả thu nhập đã nộp thay đầy đủ thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hoặc cá nhân đã nộp đủ thuế vào ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có chỉ tiêu "Tổng thu nhập chịu thuế" khớp đúng với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ và có chỉ tiêu "Tổng số thuế đề nghị hoàn trả" nhỏ hơn hoặc bằng số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ.

3. Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn trả của người nộp thuế được xác minh, cập nhật, xác thực, liên kết hợp lệ với dữ liệu quản lý của ngành thuế.

