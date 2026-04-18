3 điều kiện bắt buộc để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trong 3 ngày
GĐXH - Nhiều người bất ngờ, vui mừng khi chỉ vài ngày sau khi xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã nhận được tiền hoàn.
Chị Trần Kim Thoa (phường Thanh Xuân, Hà Nội) tỏ ra vô cùng vui mừng, thích thú khi chỉ sau chưa đầy 1 tuần làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân online qua hệ thống eTax Mobile, chị đã nhận được hơn 9 triệu tiền hoàn thuế. Vì có nhiều nguồn thu trong năm nên bản thân chị Thoa phải tự làm thủ tục quyết toán thuế, ban đầu chị cũng lo lắng vì nghĩ giấy tờ, thủ tục phức tạp. Tuy nhiên khi bắt tay vào việc quyết toán, chị Thoa rất bất ngờ, chị cho biết "tôi không nghĩ thao tác làm nhanh, đơn giản mà tiền về cũng sớm chỉ chưa đầy 1 tuần".
Hiện nay không chỉ chị Thoa, nhiều người dân cũng đang trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2025. Theo cơ quan thuế, việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động sẽ diễn ra trong 3 ngày làm việc. Người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán có đề nghị hoàn thuế bằng phương thức điện tử nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện sau:
1. Tại thời điểm giải quyết, tổ chức trả thu nhập đã nộp thay đầy đủ thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hoặc cá nhân đã nộp đủ thuế vào ngân sách nhà nước.
2. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có chỉ tiêu "Tổng thu nhập chịu thuế" khớp đúng với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ và có chỉ tiêu "Tổng số thuế đề nghị hoàn trả" nhỏ hơn hoặc bằng số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế theo cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế tại thời điểm giải quyết hồ sơ.
3. Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn trả của người nộp thuế được xác minh, cập nhật, xác thực, liên kết hợp lệ với dữ liệu quản lý của ngành thuế.
Có nên mua sedan hạng B Toyota Vios giá 260 triệu đồng thiết kế đẹp, vận hành bền bỉ từ năm 2020?Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B Toyota Vios từ năm 2020 đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng với mức giá rẻ, thiết kế vẫn đẹp mắt nhưng liệu đây có là lựa chọn tốt?
Một loại quả Việt bán đầy chợ giá rẻ bèo, xuất khẩu sang nước ngoài bán đắt như ‘vàng’Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Loại quả Việt quen thuộc này có hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 18/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Trải nghiệm ô tô giá 160 triệu đồng đi hơn 300km, sạc nhanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH hợp với chị em đang gây sốtGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện mini được hãng nâng cấp tầm hoạt động 301 km, thêm sạc nhanh DC và giữ giá rẻ, tiếp tục khuấy động phân khúc xe điện đô thị.
Hội nghị Khách hàng Kalpen Việt Nam 2026: Kết nối giá trị, kiến tạo kỷ nguyên mớiSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
Tháng 04/2026 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kalpen (Kalpen Việt Nam) vừa tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng tại Vũng Tàu (27/03) và Sapa (02/04), với chủ đề xuyên suốt "Kết nối giá trị, kiến tạo kỷ nguyên mới".
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại phường Phú Lương tháng 4/2026Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, nhà riêng tại phường Phú Lương, Hà Nội có nguồn cung tương đối dồi dào, giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới, chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2.
Giá bạc hôm nay 18/4: Bạc trong nước lại chạm đỉnhGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 18/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại bật tăng, chạm đỉnh 82-83 triệu đồng/kg sau phiêm giảm ngày hôm qua.
SUV hạng B giá 358 triệu đồng của thương hiệu đình đám thiết kế đẹp, trang bị sánh ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở quê nhà?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B mới sở hữu thiết kế đẹp lấn át Kia Seltos và Honda HR-V, giá rẻ hơn cả Kia Morning và Grand i10.
Lịch cúp điện Đồng Tháp thứ Bảy ngày 18/4/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện bị mất điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), thứ Bảy một số khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Xe máy điện giá 32,6 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, động cơ 2.500W khỏe như xe xăng, chạy gần 100km/lần sạc, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện nổi bật với động cơ 2.500W, vận tốc tới 70 km/h và quãng đường gần 100 km mỗi lần sạc, hướng tới thay thế xe xăng.
Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi, đã kích hoạt bảo hành từ tháng 8/2025?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) từ tháng 3/2026 về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó.