Hôn nhân đời thực của 'nam thần' VFC vừa vào vai cơ trưởng bản lĩnh trong 'Tử chiến trên không'

Xuân Phúc trong "Tử chiến trên không", khiến khán giả bất ngờ với hình tượng mạnh mẽ, đầy quyết đoán. Đằng sau vai diễn ấy là quá trình tập luyện khắt khe cùng những trải nghiệm đáng nhớ.

Luôn sẵn sàng thử thách bản thân ở những vai diễn mới, Xuân Phúc tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn khi nhận lời vào vai cơ trưởng trong "Tử chiến trên không". Để khắc họa nhân vật, anh phải học từ cách ngồi trong buồng lái đến từng thao tác điều khiển, tái hiện áp lực và trách nhiệm của một cơ trưởng thực thụ. Đây là dự án đánh dấu bước tiến quan trọng của nam diễn viên, vừa khẳng định năng lực nghề nghiệp, vừa cho thấy tinh thần cầu thị trong quá trình làm nghề.

Xuân Phúc vào vai cơ trưởng trong "Tử chiến trên không".

Trong "Tử chiến trên không", Xuân Phúc đảm nhận vai một cơ trưởng – nhân vật trung tâm gánh vác sự sống còn của cả chuyến bay. Để có thể vào vai một cách tròn trịa, anh dành thời gian tìm hiểu, rèn luyện các thao tác cơ bản trong buồng lái.

Nam diễn viên chia sẻ rằng bản thân đã được cơ trưởng Trung Nam, nguyên mẫu ngoài đời, trực tiếp hướng dẫn cách cầm vô lăng, đạp thắng, điều chỉnh cần lái cũng như thực hiện những bước cất và hạ cánh cơ bản. "Tất nhiên tôi không thể trở thành phi công thật sự, nhưng nhờ sự kèm cặp của những người có chuyên môn, tôi hiểu được tinh thần và công việc của họ, từ đó thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn hơn", Xuân Phúc chia sẻ với báo chí.

Lần đầu ngồi trong buồng lái, Xuân Phúc thừa nhận mình choáng ngợp bởi hàng trăm nút bấm, cần gạt, vô lăng. Anh phải tập đi tập lại nhiều lần để từng động tác trở nên tự nhiên, bởi chỉ một chi tiết gượng gạo cũng khiến khán giả nhận ra sự thiếu chân thực. Các chuyên gia kỹ thuật luôn túc trực phía ngoài, nhắc nhở, điều chỉnh để anh không bị rối trong quá trình quay. Điều quan trọng nhất, theo nam diễn viên, không nằm ở thao tác, mà ở thần thái của một cơ trưởng, phải thể hiện sự kiên định, quyết đoán, dũng cảm và sẵn sàng bảo vệ bằng mọi giá buồng lái, nơi sinh mạng của cả chuyến bay được đặt cược.

Xuân Phúc từng là "nam thần" VFC với các phim như: Đấu trí, Những ngọn nến trong đêm 2, Trái tim có nắng.

Trong quá trình tập luyện và trao đổi với cơ trưởng Trung Nam, Xuân Phúc được nghe nhiều câu chuyện sinh tử trên bầu trời. Xuân Phúc chia sẻ: "Chú Phạm Trung Nam (nhân chứng lịch sử của chuyến bay DC4 số hiệu 501 - PV) đã kể lại với tôi khoảnh khắc mà tưởng như chắc chắn tất cả sẽ chết đến 99%, nhưng bằng nghị lực, sự quyết đoán và một chút may mắn, chú vẫn cứu được chuyến bay. Nghe chú kể, tôi thấy rõ ranh giới sinh tử chỉ trong gang tấc. Những chi tiết như động cơ hỏng, bánh hạ cánh kẹt, thắng máy bay trục trặc… đều có thật. Chính những trải nghiệm ấy giúp tôi nhập tâm hơn khi tái hiện lại nhân vật. Chú Trung Nam cũng nói với tôi cảm giác lúc đó rất căng thẳng, không biết phía sau lưng mình anh em, đồng đội mình đang ra sao, còn sống hay chết nhưng chú vẫn phải tập trung để giữ được máy bay và hạ cánh an toàn".

Bên cạnh dàn dựng và kịch bản, ê-kíp hóa trang cũng để lại cho nam diễn viên ấn tượng khó quên. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một bộ phim có đội ngũ hóa trang lên đến cả chục người, luôn túc trực với đủ loại "máu giả" và đạo cụ tạo vết thương. Họ chăm chút từ chi tiết nhỏ đến tổng thể, khiến cho hình ảnh nhân vật trở nên chân thật nhất có thể. Quần áo của diễn viên thường xuyên nhuộm đỏ, về nhà kỳ cọ mãi vẫn khó rửa sạch.

Xuân Phúc trong tạo hình cơ trưởng của "Tử chiến trên không".

Về kỳ vọng doanh thu, ban đầu Xuân Phúc đặt mục tiêu ở mức 250 tỷ đồng, nhưng sau khi phim ra mắt và nhận được sự hưởng ứng từ khán giả, anh hy vọng con số có thể đạt đến 350 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ phản ánh sự kỳ vọng cá nhân mà còn cho thấy niềm tin của cả ê-kíp vào sức hút của bộ phim hành động thuần Việt được đầu tư bài bản. Trong bối cảnh điện ảnh trong nước đang khát những tác phẩm hành động, kỹ xảo chất lượng, Tử chiến trên không có thể trở thành bước đệm quan trọng.

Hôn nhân như ngôn tình của Xuân Phúc và vợ

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, đời sống riêng tư của Xuân Phúc cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là chuyện tình yêu cùng bà xã Trúc Thanh – một mối duyên được ví như "ngôn tình đời thật". Cả hai gặp nhau khi đóng chung một TVC cô dâu chú rể, thời điểm anh mới Nam tiến chưa đầy hai tháng. Ban đầu chỉ dừng lại ở chào hỏi xã giao, nhưng sau buổi quay, anh nhận thấy Trúc Thanh là cô gái dễ thương, đáng mến và quyết định chủ động tìm cách làm quen.

Vợ chồng Xuân Phúc trong một lần ra mắt họp báo.

Những ngày đầu hẹn hò của họ gắn liền với nhiều kỷ niệm đặc biệt. Xuân Phúc từng "bùng kèo" vì không còn tiền trong túi, dù rất muốn gây ấn tượng với bạn gái. Là người đàn ông có tính sĩ diện, anh từ chối để Trúc Thanh trả tiền thay. Chỉ đến lần thứ ba, cả hai mới có một buổi hẹn trọn vẹn. Dù vậy, sự chân thành và nỗ lực vươn lên của anh đã khiến cô cảm mến.

Thời điểm đó, gia đình Trúc Thanh, đặc biệt là cha, không ủng hộ mối quan hệ vì lo ngại nghề diễn viên bấp bênh. Tuy nhiên, cô vốn là người độc lập từ sớm, từng trải qua giai đoạn khó khăn khi mẹ bệnh nặng nên hiểu rõ giá trị của tình cảm. Điều khiến cô rung động mạnh mẽ là cách Xuân Phúc chăm sóc mẹ vợ, tận tình từ việc bế xuống tắm, sấy tóc, thay đồ, coi mẹ vợ như mẹ ruột. Sau này, khi bà qua đời, ký ức ấy càng trở thành dấu ấn sâu đậm trong tình yêu của cả hai.

Xuân Phúc thừa nhận mình mang nét sĩ diện nhưng qua thời gian anh đã thay đổi để hòa nhập và sẻ chia nhiều hơn. Xuất thân trong một gia đình công nhân không khá giả, từng trải qua giai đoạn thiếu thốn, anh thấu hiểu nỗi lo của vợ và luôn muốn gánh vác, san sẻ. Trong ba năm yêu nhau, cả hai trải qua không ít thử thách nhưng cuối cùng vẫn tiến tới hôn nhân.

Gia đình hạnh phúc của Xuân Phúc.

Dù sự nghiệp khi ấy còn chưa vững, Trúc Thanh vẫn động viên chồng tiến tới đám cưới, tin rằng sự đồng lòng sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Sau khi kết hôn, Xuân Phúc cảm nhận sự nghiệp và cuộc sống của mình ổn định, tích cực hơn. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng nếu không có sự ủng hộ của vợ, có lẽ anh đã bỏ nghề.

Nhìn lại hành trình của Xuân Phúc, từ chàng trai bước ra từ kịch nói, thử sức làm người mẫu rồi quyết tâm bám trụ với điện ảnh, có thể thấy sự lựa chọn và nỗ lực không ngừng đã đưa anh đến ngày hôm nay. Vai diễn cơ trưởng trong Tử chiến trên không không chỉ là một thử thách nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để anh khẳng định bản thân trong lòng khán giả. Cùng với một gia đình hạnh phúc bên bà xã Trúc Thanh, nam diễn viên đã tìm thấy sự cân bằng giữa nghệ thuật và đời sống.

Xuân Phúc nói về ê-kíp của "Tử chiến trên không". Clip: Thúy Ngọc

Trong tương lai, khán giả có thể kỳ vọng nhiều hơn vào những vai diễn mới mẻ của Xuân Phúc. Bởi với sự nghiêm túc trong nghề và hậu phương vững chắc, anh hoàn toàn có cơ hội để tiếp tục khẳng định mình, góp phần tạo nên những tác phẩm điện ảnh Việt chất lượng hơn, đủ sức chinh phục khán giả trong nước và vươn xa hơn nữa.

