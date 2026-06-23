Hồng Đăng gây chú ý khi đưa vợ con du lịch xuyên Việt 21 ngày

Theo bà xã Hồng Đăng, mỗi năm một chuyến hành trình xuyên Việt để các con biết Việt Nam mình đẹp thế nào. Mỗi điểm dừng chân mang đến một cảm giác mới mẻ vì cảnh sắc thiên nhiên và trải nghiệm khác nhau nên các con đều hào hứng, thích thú với lịch trình do bố mẹ chuẩn bị.