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Hồng Đăng gây chú ý khi đưa vợ con du lịch xuyên Việt 21 ngày

Thứ ba, 17:58 23/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hồng Đăng cùng gia đình khám phá Việt Nam trong 21 ngày với những điểm đến nổi tiếng. Từ Đồng Hới đến vịnh Vĩnh Hy hay Đà Lạt mỗi khoảnh khắc gia đình đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 1.

Hồng Đăng thường xuyên đưa vợ con đi xuyên Việt bằng ô tô. Năm nay, khi con gái lớn vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, gia đình nam diễn viên có hành trình xuyên Việt 21 ngày check-in nhiều địa điểm nổi tiếng ở Đồng Hới (Quảng Trị), Măng Đen (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Gia Lai), Dốc Lết (Nha Trang) đến vịnh Vĩnh Hy và mới đây là Đà Lạt.

Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 2.

"Thời tiết và cảnh đẹp nao lòng. Tối đến chỉ 17 độ và đặc biệt ăn với uống món nào cũng ngon. Yêu Đà Lạt", Hồng Đăng khoe khoảnh khắc gia đình check-in ở Đà Lạt.

Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 3.

Trước đó, vợ chồng nam diễn viên cũng check-in vịnh Vĩnh Hy - là một trong “tứ vịnh đẹp nhất Việt Nam”.

Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 4.

"Gói ghém mọi khoảnh khắc để yêu thương luôn đong đầy", bà xã Hồng Đăng chia sẻ - Đáp lại vợ, anh thể hiện cảm xúc "Mê quá đi!".

Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 5.
Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 6.

Từng khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình đều được vợ chồng Hồng Đăng - Anh Đào ghi lại và chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người thích thú.

Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 7.
Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 8.

Gia đình Hồng Đăng chụp ảnh kỷ niệm tại Dốc Lết (Nha Trang) - nơi đây nổi tiếng với bãi cát trắng mịn, hàng dương xanh mát và không gian yên bình.

Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 9.
Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 10.

Theo bà xã Hồng Đăng, mỗi năm một chuyến hành trình xuyên Việt để các con biết Việt Nam mình đẹp thế nào. Mỗi điểm dừng chân mang đến một cảm giác mới mẻ vì cảnh sắc thiên nhiên và trải nghiệm khác nhau nên các con đều hào hứng, thích thú với lịch trình do bố mẹ chuẩn bị.

Hồng Đăng và gia đình trải nghiệm hành trình xuyên Việt 21 ngày thú vị - Ảnh 11.

"Lên rừng xuống biển miễn đi cùng nhau", Anh Đào chia sẻ.

 

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