Huy động thiết bị bay không người lái tìm kiếm người mất tích trong rừng
GĐXH - Hơn 200 người cùng thiết bị bay không người lái được huy động khoanh vùng khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ để tìm anh Lê Văn Dương mất liên lạc nhiều ngày. Địa hình hiểm trở, nhiều hang đá, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Chiều 5/4, Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng cùng người dân đang tích cực tìm kiếm anh Lê Văn Dương (SN 1980, trú xóm Phượng Kỳ).
Anh Dương mất liên lạc với gia đình từ ngày 3/4 sau khi rời nhà đi làm. Người thân cho biết, trước đó anh Dương làm việc tại một xưởng điêu khắc lăng mộ trên địa bàn và không ghi nhận dấu hiệu bất thường.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vào ngày 4/4, Công an xã Tân Kỳ phối hợp lực lượng quân sự, các tổ bảo vệ an ninh cơ sở và người dân triển khai tìm kiếm. Chiều cùng ngày, chiếc xe máy của anh Dương được phát hiện tại khu vực chùa Tân Kỳ. Một số thợ xây gần đó cho biết, thấy người có đặc điểm giống anh đi bộ vào khu rừng phía sau chùa.
Lực lượng chức năng huy động hơn 200 người, sử dụng thiết bị bay không người lái rà soát khu vực rừng núi nhưng chưa có kết quả.
Hiện, công tác tìm kiếm được mở rộng, khoanh vùng toàn bộ khu vực vùng trũng thuộc lèn Rỏi và các vùng phụ cận.
Các tổ tìm kiếm đang mang theo dao phát rừng, tiến sâu vào các khu vực hang động, vách đá và rừng rậm. Địa hình khu vực này hiểm trở, nhiều vách đá dựng đứng, không có sóng điện thoại, gây khó khăn cho việc liên lạc và tiếp cận hiện trường.
