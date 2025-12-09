Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025

Thứ ba, 16:50 09/12/2025
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 14/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 mới nhất - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 8/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 mới nhất - Ảnh 2.Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 14/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền nam ngày 9/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 14/12/2025
Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam

14/12/2025

XSDLK

XSQNM

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy
Giải tám

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 14/12/2025

Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6
Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 14/12/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giải Ba

O O O 


50.000

Kết quả xổ số hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 mới nhất - Ảnh 3.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 mới nhất - Ảnh 4.Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.

