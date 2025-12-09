Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 14/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền nam ngày 9/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 14/12/2025

Thứ Ba Đắk Lắk Quảng Nam 14/12/2025 XSDLK XSQNM Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám





KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 14/12/2025 Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 14/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 14/12/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O



Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

