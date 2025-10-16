Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025

Thứ năm, 18:53 16/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 16/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 - Ảnh 1.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 16/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 16/10/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

16/10/2025

L: 10K3

L: AG-10K3

L: 10K3

Giải đặc biệt

722489

576961

814132

Giải nhất

13176

14242

96629

Giải nhì

39179

80674

45210

Giải ba

79663

18145

42382

97693

04157

00162

Giải tư

48935

02223

92369

29119

53820

04293

38578

20795

97258

33280

79608

62033

29989

22086

05792

36754

74179

97581

11766

49558

69932

Giải năm

4513

3795

3658

Giải sáu

3434

4014

2860

7075

1482

9863

7568

7268

2083

Giải bảy

108

532

256

Giải tám

33

69

96

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 16/10/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

16/10/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt

894041

728951

404233

Giải nhất

25932

94038

72925

Giải nhì

96559

01054

01666

Giải ba

24540

95244

48205

65526

73669

54017

Giải tư

59755

77809

83819

99163

17558

91454

50131

04563

46496

27130

41532

42020

10997

81773

50665

53909

48025

18444

08744

63346

36926

Giải năm

2891

2115

5918

Giải sáu

7510

8582

6019

7893

5094

5675

2741

5850

7674

Giải bảy

565

962

194

Giải tám

97

58

05

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 16/10/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 14PH-1PH-2PH-5PH-10PH-12PH-17PH-7PH

ĐB

07662
Giải 1

05246
Giải 2

94556

19328
Giải 3

29612

19702

20015

23156

97603

63228
Giải 4

8283

6758

1002

9552
Giải 5

1506

0599

8966

8546

3862

9918
Giải 6

491

631

369
Giải 7

10

83

34

27

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 16/10/2025

  • 14

  • 15

  • 24

  • 26

  • 27

  • 45

  • 36

Giá trị Jackpot 1: 34,989,782,700 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3,373,728,300 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

34,989,782,700

Jackpot 2

O O O O O | O0

3,373,728,300

Giải Nhất

O O O O O

7

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

550

500.000

Giả Ba

O O O 

11,762

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.


Hồng Thủy
