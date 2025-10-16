Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 16/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 16/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
16/10/2025
L: 10K3
L: AG-10K3
L: 10K3
|Giải đặc biệt
722489
576961
814132
|Giải nhất
13176
14242
96629
|Giải nhì
39179
80674
45210
|Giải ba
79663
18145
42382
97693
04157
00162
|Giải tư
48935
02223
92369
29119
53820
04293
38578
20795
97258
33280
79608
62033
29989
22086
05792
36754
74179
97581
11766
49558
69932
|Giải năm
4513
3795
3658
|Giải sáu
3434
4014
2860
7075
1482
9863
7568
7268
2083
|Giải bảy
108
532
256
|Giải tám
33
69
96
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
16/10/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
894041
728951
404233
|Giải nhất
25932
94038
72925
|Giải nhì
96559
01054
01666
|Giải ba
24540
95244
48205
65526
73669
54017
|Giải tư
59755
77809
83819
99163
17558
91454
50131
04563
46496
27130
41532
42020
10997
81773
50665
53909
48025
18444
08744
63346
36926
|Giải năm
2891
2115
5918
|Giải sáu
7510
8582
6019
7893
5094
5675
2741
5850
7674
|Giải bảy
565
962
194
|Giải tám
97
58
05
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 14PH-1PH-2PH-5PH-10PH-12PH-17PH-7PH
|ĐB
|
07662
|Giải 1
|
05246
|Giải 2
94556
|
19328
|Giải 3
29612
19702
|
20015
23156
97603
|
63228
|Giải 4
8283
6758
1002
|
9552
|Giải 5
1506
0599
|
8966
8546
3862
|
9918
|Giải 6
491
631
|
369
|Giải 7
10
83
34
27
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:
14
15
24
26
27
45
36
Giá trị Jackpot 1: 34,989,782,700 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,373,728,300 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|0
34,989,782,700
Jackpot 2
|O O O O O | O
|0
3,373,728,300
Giải Nhất
O O O O O
7
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
550
500.000
Giả Ba
O O O
11,762
50.000
