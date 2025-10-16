Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 16/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 16/10/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 16/10/2025 L: 10K3 L: AG-10K3 L: 10K3 Giải đặc biệt 722489 576961 814132 Giải nhất 13176 14242 96629 Giải nhì 39179 80674 45210 Giải ba 79663 18145 42382 97693 04157 00162 Giải tư 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 Giải năm 4513 3795 3658 Giải sáu 3434 4014 2860 7075 1482 9863 7568 7268 2083 Giải bảy 108 532 256 Giải tám 33 69 96

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 16/10/2025

Thứ Năm Bình Định Quảng Trị Quảng Bình 16/10/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 894041 728951 404233 Giải nhất 25932 94038 72925 Giải nhì 96559 01054 01666 Giải ba 24540 95244 48205 65526 73669 54017 Giải tư 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 Giải năm 2891 2115 5918 Giải sáu 7510 8582 6019 7893 5094 5675 2741 5850 7674 Giải bảy 565 962 194 Giải tám

97 58 05

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 16/10/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 14PH-1PH-2PH-5PH-10PH-12PH-17PH-7PH ĐB 07662 Giải 1 05246 Giải 2 94556 19328 Giải 3 29612 19702 20015 23156 97603 63228 Giải 4 8283 6758 1002 9552 Giải 5 1506 0599 8966 8546 3862 9918 Giải 6 491 631 369 Giải 7 10 83 34 27

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 16/10/2025 14

15

24

26

27

45

36 Giá trị Jackpot 1: 34,989,782,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,373,728,300 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 34,989,782,700 Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,373,728,300 Giải Nhất O O O O O 7 40.000.000 Giải Nhì O O O O 550 500.000 Giả Ba O O O 11,762 50.000

