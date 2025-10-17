Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 17/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 17/10/2025 L: 46VL42 L: 10K42 L: 34TV42 Giải đặc biệt 53643 754464 940509 Giải nhất 53643 81562 94999 Giải nhì 18589 02523 28214 Giải ba 14727 42995 16867 29324 12339 19181 Giải tư 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 Giải năm 9873 9697 2662 Giải sáu 1327 6010 3727 5453 6049 2581 5066 4216 8000 Giải bảy 771 737 842 Giải tám

89 04 53

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 17/10/2025

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025 có kết quả như sau:

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.