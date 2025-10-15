Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 15/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đồng Nai
|Cần Thơ
|Sóc Trăng
15/10/2025
L: 10K3
L: K3T10
L: K3T10
|Giải đặc biệt
011089
799218
832899
|Giải nhất
82065
85724
96434
|Giải nhì
78414
86045
97001
|Giải ba
85600
70890
01290
40630
27437
07723
|Giải tư
95140
59210
38365
13498
04211
15296
55917
15030
30046
81819
61211
09511
05991
15080
25662
00434
56136
00745
67198
69778
13967
|Giải năm
5155
1421
1852
|Giải sáu
0084
3911
7160
2583
5951
8933
3503
4405
2599
|Giải bảy
723
000
449
|Giải tám
55
25
52
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đà Nẵng
|Khánh Hòa
15/10/2025
|XSDNG
|XSKH
|Giải đặc biệt
308242
951958
|Giải nhất
19488
87771
|Giải nhì
69041
74264
|Giải ba
48567
95082
09896
84936
|Giải tư
70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846
16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239
|Giải năm
1005
5607
|Giải sáu
5869
4378
0151
5003
3883
5273
|Giải bảy
029
146
|Giải tám
41
17
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 16PK-7PK-18PK-17PK-20PK-11PK-9PK-14PK
|ĐB
|
99028
|Giải 1
|
01836
|Giải 2
31575
|
91437
|Giải 3
65760
51585
|
54619
89077
99871
|
38568
|Giải 4
7960
9707
9661
|
2913
|Giải 5
2945
9487
|
5923
1193
7108
|
2473
|Giải 6
555
370
|
125
|Giải 7
73
13
42
70
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:
01
06
18
20
29
40
Giá trị Jackpot: 102,316,956,500 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
102,316,956,500
|Giải Nhất
O O O O O
55
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
2,684
|300.000
|Giải Ba
O O O O
49,337
|30.000
Giá rau xanh ở Hà Nội 'hạ nhiệt' sau chuỗi ngày tăng gấp 2- 3 lần vì mưa bãoSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Sau chuỗi ngày mưa bão kéo dài khiến giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần đến nay thị trường rau củ tại Hà Nội đã dần “hạ nhiệt”. Nhiều loại rau quen thuộc như rau muống, rau ngót, rau cải... đồng loạt giảm giá từ 3.000–7.000 đồng/bó, giúp bữa cơm gia đình thêm phần “dễ thở” hơn.
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Từ 5h sáng, nhiều khách hàng đã không có điện dùngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Thị trường bất động sản cuối 2025, đầu 2026: Giá nhà khó giảm, nhưng tăng nóng sẽ chấm dứtXu hướng - 6 giờ trước
GĐXH - “Giá nhà khó giảm nhưng tăng nóng sẽ được kiểm soát”, đây là nhận định của TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) về xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn cuối 2025, đầu 2026.
Techcombank: Vay nhanh, lãi nhẹ, giải ngân đến 100 triệu nhanh chóngSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Vay tiêu dùng tín chấp trả góp là giải pháp vay nhanh không cần tài sản đảm bảo, lãi tính trên dư nợ giảm dần, quy trình tối giản giấy tờ, giải ngân chỉ trong vài phút sau phê duyệt, thao tác hoàn toàn trên Techcombank Mobile.
Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơnGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Tại phiên điều chỉnh sáng nay (15/10), giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng khoảng 300.000 đồng/kg. Một số thương hiệu trong nước tiếp tục ngừng tiếp nhận đơn đặt hàng do biến động mạnh của thị trường.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Chỉ những khu vực này nằm trong diện bị cúp điệnSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới theo chiều đi lên?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn điều chỉnh thêm 4 triệu đồng, lên sát vàng miếng.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, pin siêu khỏe, có chế độ lùi xịn chẳng kém dòng cao cấp, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện phổ thông mới chạy tới 200 km/lần sạc, giá chỉ ngang xe ga xăng nhưng sở hữu trang bị nhiều công nghệ hiện đại như lùi xe, ga tự động và hỗ trợ leo dốc.