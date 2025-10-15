Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025

Thứ tư, 15:05 15/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 14/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 15/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

15/10/2025

L: 10K3

L: K3T10

L: K3T10

Giải đặc biệt

011089

799218

832899

Giải nhất

82065

85724

96434

Giải nhì

78414

86045

97001

Giải ba

85600

70890

01290

40630

27437

07723

Giải tư

95140

59210

38365

13498

04211

15296

55917

15030

30046

81819

61211

09511

05991

15080

25662

00434

56136

00745

67198

69778

13967

Giải năm

5155

1421

1852

Giải sáu

0084

3911

7160

2583

5951

8933

3503

4405

2599

Giải bảy

723

000

449

Giải tám

55

25

52


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 15/10/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

15/10/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt

308242

951958

Giải nhất

19488

87771

Giải nhì

69041

74264

Giải ba

48567

95082

09896

84936

Giải tư

70235

71897

81624

12715

42505

09122

15846

16318

20584

66729

66366

99731

17424

22239

Giải năm

1005

5607

Giải sáu

5869

4378

0151

5003

3883

5273

Giải bảy

029

146

Giải tám

41

17

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 15/10/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 16PK-7PK-18PK-17PK-20PK-11PK-9PK-14PK
ĐB

99028
Giải 1

01836
Giải 2

31575

91437
Giải 3

65760

51585

54619

89077

99871

38568
Giải 4

7960

9707

9661

2913
Giải 5

2945

9487

5923

1193

7108

2473
Giải 6

555

370

125
Giải 7

73

13

42

70

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 15/10/2025

  • 01

  • 06

  • 18

  • 20

  • 29

  • 40

Giá trị Jackpot: 102,316,956,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

102,316,956,500

Giải Nhất

O O O O O 

55

10.000.000
Giải Nhì

O O O O O

2,684

300.000
Giải Ba

O O O O 

49,337

30.000
Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mớiNgười đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
