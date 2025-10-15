Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 14/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 15/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2025

Thứ Tư Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng 15/10/2025 L: 10K3 L: K3T10 L: K3T10 Giải đặc biệt 011089 799218 832899 Giải nhất 82065 85724 96434 Giải nhì 78414 86045 97001 Giải ba

85600 70890 01290 40630 27437 07723 Giải tư 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 Giải năm 5155 1421 1852 Giải sáu 0084 3911 7160 2583 5951 8933 3503 4405 2599 Giải bảy 723 000 449 Giải tám 55 25 52



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 15/10/2025

Thứ Tư Đà Nẵng Khánh Hòa 15/10/2025 XSDNG XSKH Giải đặc biệt 308242 951958 Giải nhất 19488 87771 Giải nhì 69041 74264 Giải ba 48567 95082 09896 84936 Giải tư 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 Giải năm 1005 5607 Giải sáu 5869 4378 0151 5003 3883 5273 Giải bảy 029 146 Giải tám

41 17

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 15/10/2025

Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 16PK-7PK-18PK-17PK-20PK-11PK-9PK-14PK ĐB 99028 Giải 1 01836 Giải 2 31575 91437 Giải 3 65760 51585 54619 89077 99871 38568 Giải 4 7960 9707 9661 2913 Giải 5 2945 9487 5923 1193 7108 2473 Giải 6 555 370 125 Giải 7 73 13 42 70

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 15/10/2025

01

06

18

20

29

40 Giá trị Jackpot: 102,316,956,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 102,316,956,500 Giải Nhất O O O O O 55 10.000.000 Giải Nhì O O O O O 2,684 300.000 Giải Ba O O O O 49,337 30.000

