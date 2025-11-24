Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/11/2025

Thứ hai, 16:17 24/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 24/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 23/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 24/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 24/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 24/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/11/2025 - Ảnh 3.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 24/11/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 24/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/11/2025 - Ảnh 4.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 24/11/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 24/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/11/2025 - Ảnh 5.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 24/11/2025.

Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Hồng Thủy
Phụ nữ tiền mãn kinh nên mua loại vitamin nào, xu hướng “dinh dưỡng chuyển đổi” khi bước qua tuổi 50

Phụ nữ tiền mãn kinh nên mua loại vitamin nào, xu hướng “dinh dưỡng chuyển đổi” khi bước qua tuổi 50

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Thị trường thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ tiền mãn kinh đang tăng trưởng nhanh khi ngày càng nhiều chị em tìm đến vitamin và khoáng chất để kiểm soát bốc hỏa, loãng xương và rối loạn nội tiết. Bổ sung đúng loại vitamin không chỉ hỗ trợ sức khỏe mà còn là lựa chọn thông minh để đầu tư lâu dài.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max rẻ bất ngờ, còn 10 triệu đồng, xịn chả kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max rẻ bất ngờ, còn 10 triệu đồng, xịn chả kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max hiện ở mức giá thậm chí chưa bằng nửa giá của iPhone 17 và vẫn có thể là đối thủ giá rẻ đáng gờm cho Galaxy S25.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xao

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng nhờ có giá bán cạnh tranh, trong khi trang bị cũng như chi phí vận hành và bảo dưỡng đều hấp dẫn hơn Honda Vision – mẫu xe vẫn được coi là ‘Tiểu SH’.

CEO Đức Thổ và câu chuyện DHT Home: Gieo tầm nhìn, gặt giá trị

CEO Đức Thổ và câu chuyện DHT Home: Gieo tầm nhìn, gặt giá trị

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Trong bối cảnh ngành kiến trúc – xây dựng – đầu tư bất động sản cạnh tranh ngày càng gay gắt, DHT Home đang tạo dấu ấn bằng định hướng phát triển con người song song với phát triển công trình.

Hà Nội: Giá đất ở tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá đất ở tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân

Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.

Gen Z tuyên chiến với stress: 'Một ngụm Không Độ, reset cả cuộc sống'

Gen Z tuyên chiến với stress: 'Một ngụm Không Độ, reset cả cuộc sống'

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

Sài Gòn, 5h30 sáng. Tiếng báo thức vang lên như cuộc gọi khẩn từ "Deadline Department". Màn hình laptop sáng rực với tin nhắn, email, task đỏ lòe. Thế Hiển, coder 27 tuổi, cảm thấy mình như mắc kẹt trong guồng quay công việc không điểm dừng.

Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc

Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốc

Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xao

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 24/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 24/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm?

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ

