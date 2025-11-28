Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025

Thứ sáu, 15:47 28/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 28/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 28/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

28/11/2025


Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 28/11/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

28/11/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 28/11/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 28/11/2025







Giá trị Jackpot:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O



Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 - Ảnh 2.Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Hồng Thủy
Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.

Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?

Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.

Uống sữa TH true MILK không đường có béo không?

Uống sữa TH true MILK không đường có béo không?

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

TH true MILK nổi bật với dòng sữa tươi sạch đạt chuẩn quốc tế, được nhiều gia đình tin dùng. Vậy uống sữa TH true MILK không đường có béo không, cùng tìm hiểu ngay nhé!

SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C điện với giá khởi điểm chỉ 296 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp, sẵn sàng ‘đối đầu’ trực diện Mazda CX-5.

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóng

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóng

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.

Techcombank tháo gỡ nút thắt chuyển tiền khám chữa bệnh ở nước ngoài

Techcombank tháo gỡ nút thắt chuyển tiền khám chữa bệnh ở nước ngoài

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

Trước yêu cầu cấp bách về tài chính cho việc chữa bệnh tại nước ngoài, giải pháp chuyển tiền của Techcombank đang "tháo gỡ" nút thắt về thời gian và thủ tục, đảm bảo nguồn viện phí được thông suốt khi gia đình cần nhất.

