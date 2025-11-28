Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 28/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 28/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
28/11/2025
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
28/11/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục nămBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sángSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.
Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.
Uống sữa TH true MILK không đường có béo không?Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
TH true MILK nổi bật với dòng sữa tươi sạch đạt chuẩn quốc tế, được nhiều gia đình tin dùng. Vậy uống sữa TH true MILK không đường có béo không, cùng tìm hiểu ngay nhé!
SUV hạng C giá 296 triệu đồng đẹp sang như Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C điện với giá khởi điểm chỉ 296 triệu đồng, phạm vi di chuyển tối đa 506 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái cao cấp, sẵn sàng ‘đối đầu’ trực diện Mazda CX-5.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.
Techcombank tháo gỡ nút thắt chuyển tiền khám chữa bệnh ở nước ngoàiSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
Trước yêu cầu cấp bách về tài chính cho việc chữa bệnh tại nước ngoài, giải pháp chuyển tiền của Techcombank đang "tháo gỡ" nút thắt về thời gian và thủ tục, đảm bảo nguồn viện phí được thông suốt khi gia đình cần nhất.
Giá vàng hôm nay 28/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều bật tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng.