Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025

Thứ bảy, 16:36 03/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 3/1/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/1/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 2/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 3/1/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 3/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 3/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/20255 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/1/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 3/1/2025

  • 10

  • 16

  • 17

  • 23

  • 33

  • 36

  • 42

Giá trị Jackpot 1: 164,499,610,350 đồng

Giá trị Jackpot 2: 8,247,571,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

164,499,610,350

Jackpot 2

O O O O O | O0

8,247,571,000

Giải Nhất

O O O O O

1640.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,649

500.000
Giải Ba

O O O 

36,419

50.000

Chi tiết kết quả xổ số hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025 - Ảnh 1.Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.

