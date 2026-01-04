Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026

Chủ nhật, 16:19 04/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 4/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 3/1/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 4/1/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 4/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 4/1/2026







Giá trị Jackpot: đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc VietlottNgày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.

