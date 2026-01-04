Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 4/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 4/1/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 4/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
Hà Nội: Căn hộ studio tại các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng được rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 2 tỷ đồngGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, loại hình căn hộ studio tại các xã mới được sáp nhập từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Giá bán đã vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn, cho thấy sức hút đáng kể từ người mua nhà và nhà đầu tư.
Loại quả rừng vị “khổ trước sướng sau” bất ngờ thành món đặc sản được nhiều người “săn đón”Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Loại quả dân dã này mang vị chua chát đặc trưng của núi rừng, hậu vị ngọt nơi cổ họng đang trở thành món ăn vặt gây “sốt”, thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em.
Giá xe máy điện giảm sốc, rẻ nhất chỉ từ 14 triệu đồng, xe máy Honda, Yamaha thấp chưa từng có, cơ hội cực hiếm cho khách muaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giảm giá sâu, có mẫu chạm mức thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt, kể cả các hãng đình đám như Honda, Yamaha cũng không đứng ngoài cuộc đua.
Giá vàng hôm nay 4/1/2026: Vàng nhẫn cao vượt vàng miếngSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên ở hầu hết các thương hiệu. Riêng vàng nhẫn có thương hiệu bán ra cao hơn nhiều so với giá vàng miếng.
Xe MPV giảm sốc tới trăm triệu đồng, thậm chí có mẫu chỉ ngang xe hạng A, Kia Carnival, Mitsubishi Xpander rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Loạt MPV cỡ lớn giá tiền tỷ đang được các hãng và đại lý đồng loạt điều chỉnh giảm giá, tạo nên cuộc cạnh tranh khuyến mãi hiếm thấy ở phân khúc này.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 3/1/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 3/1/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá vàng hôm nay 3/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng nhẫn hôm nay (3/1) biến động mạnh so với sáng qua, khi tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.
Nhiều chính sách giúp khách hàng mua xe ô tô tiết kiệm hàng trăm triệuSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Từ năm 2026, một số chính sách có hiệu lực thi hành hoặc dự thảo mới dự kiến sửa đổi sẽ tác động mạnh tới giá bán của nhiều dòng ô tô, hứa hẹn có thể giúp khách hàng tiếp cận được với mức giá hấp dẫn hơn.
Xe ga 125cc giảm sốc 9 triệu đồng tại đại lý, trang bị sánh ngang Honda Lead, rẻ hơn cả Vision khiến khách hàng xôn xaoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc mang nhãn hiệu Yamaha đang giảm giá tới 9 triệu đồng tại đại lý, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻ như Vision.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ xã Gia Lâm cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.
SUV hạng C giá 370 triệu đồng thiết kế hiện đại, hệ thống hỗ trợ lái dựa trên camera, rẻ ngang xe hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng C thuộc dòng Mona được XPeng định hình theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại, giàu hơi thở tương lai – phong cách đang được hãng theo đuổi xuyên suốt trên các dòng xe điện phổ thông.