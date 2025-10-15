Đến Siêu hội chợ Quốc gia 2025, người dân sẽ được trải nghiệm “sáu nhất” qua 5 phân khu chủ đề như thế nào?

Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100% GĐXH - Chiều 14/10, Bộ Công thương đã thông tin về 'siêu' Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.

Siêu hội chợ Quốc gia 'sáu nhất'

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Hội chợ Mùa Thu 2025 hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như "Siêu Hội chợ 6 Nhất", bao gồm:

Quy mô lớn nhất: Hội chợ diễn ra trên diện tích hơn 130.000 m², với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ gần 2.500 doanh nghiệp đến từ mọi vùng miền trên cả nước.

Trong đó có 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cùng hàng trăm doanh nghiệp tư nhân lớn, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thể hiện sự chung tay của toàn bộ hệ thống kinh tế quốc dân.

Cổng vào Hội chợ Mùa Thu 2025.

Không gian hiện đại nhất: Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - công trình quy mô hàng đầu Đông Nam Á và Top 10 thế giới - trở thành biểu tượng mới của ngành triển lãm Việt Nam. Tại đây, công nghệ trưng bày, ánh sáng, âm thanh và thiết kế không gian được ứng dụng hiện đại, mang lại trải nghiệm tương tác đa giác quan sống động cho khách tham quan.

Sản phẩm phong phú nhất: Hàng chục nghìn sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch và công nghệ số sẽ được giới thiệu. Mỗi gian hàng là một câu chuyện, từ sản phẩm công nghiệp chế tạo đến đặc sản vùng miền, từ sáng tạo công nghệ đến tinh hoa văn hóa dân tộc.

Chất lượng cao nhất: Toàn bộ sản phẩm trưng bày đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận xuất khẩu, hoặc nằm trong chương trình "Thương hiệu quốc gia Việt Nam", "Hàng Việt Nam chất lượng cao".

Đây là nơi tôn vinh sản phẩm mang bản sắc và trí tuệ Việt, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về Hội chợ Mùa Thu 2025.

Theo ông Nguyễn Ánh Dương - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội: UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, lựa chọn doanh nghiệp uy tín, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, và giao Sở Công Thương Hà Nội bố trí tổ giám sát thường trực nhằm kiểm tra xuất xứ hàng hóa, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Hoạt động hấp dẫn nhất: Hơn 30 sự kiện chuyên đề được tổ chức song hành, bao gồm hội nghị kết nối B2B, B2C, diễn đàn xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên ngành đổi mới sáng tạo, talkshow doanh nghiệp, cùng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật, điện ảnh, trình diễn thời trang, thể thao, thi đấu game, ẩm thực đặc sắc nhất.

Điểm nhấn nổi bật là đêm nhạc "Dấu ấn Thanh xuân" kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường, hứa hẹn mang đến bầu không khí lễ hội rộn ràng, đậm sắc màu mùa thu Hà Nội.

Ưu đãi tốt nhất: Hội chợ mang đến nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và hoạt động "Deal mùa vàng" kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Hội chợ không chỉ là nơi giao thương sôi động, mà còn là mùa hội mua sắm lớn của cả nước, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa và lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Khám phá Việt Nam qua 5 phân khu chủ đề

Không gian Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước, bao gồm:

Phân khu "Thu Thịnh Vượng" – Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ: Do Bộ Công Thương chủ trì, quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp, sản xuất và thương mại chủ lực của cả nước.

Đây là "trái tim" của Hội chợ, nơi tỏa sáng những sản phẩm chế tạo, công nghệ cao, dịch vụ thương mại, logistics và năng lượng xanh, thể hiện năng lực đổi mới và sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam.

Phân khu "Tinh hoa Văn hoá Việt và Điểm hẹn giao thương": Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao từ các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Không gian bố trí các gian hàng của Hội chợ Mùa Thu năm 2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tại đây, âm nhạc, thời trang, điện ảnh, mỹ thuật, xuất bản và ẩm thực hòa quyện, thể hiện bản lĩnh sáng tạo và sức sống văn hóa Việt trong kỷ nguyên số, đồng thời mở ra cơ hội giao thương giữa văn hóa – kinh tế – du lịch.

Phân khu "Tinh Hoa Thu Hà Nội": Do UBND TP. Hà Nội chủ trì, tái hiện nét văn hóa Thủ đô nghìn năm văn hiến qua không gian OCOP, làng nghề truyền thống, ẩm thực, du lịch và trình diễn nghệ thuật.

Mỗi gian hàng ở đây là một lát cắt của Hà Nội – thanh lịch, tinh tế nhưng không kém phần hiện đại, mang đến cho du khách cảm nhận rõ nét về bản sắc riêng có của Thủ đô trong mùa thu rực rỡ.

Phân khu "Thu Đất Việt – Sắc Nước Hương Thu": Do Bộ Công Thương phối hợp với 34 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức. Mỗi địa phương có gian hàng 200m² trưng bày sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng như nông - lâm - thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và chỉ dẫn địa lý.

Đây được ví như "linh hồn của Hội chợ", nơi nông sản vùng miền được kết nối với thị trường trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng cao của sản phẩm Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Phân khu "Thu Gia Đình": Do Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Vingroup/VEC tổ chức mang đến không gian mua sắm - trải nghiệm đa dạng gồm thời trang, nội thất, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, giải trí, ẩm thực và công nghệ.

Phân khu sẽ là điểm hẹn thân thuộc cho mọi gia đình Việt, nơi giá trị tiêu dùng và trải nghiệm văn hóa được gắn kết trong không khí lễ hội sôi động.

Tổng thể, năm phân khu tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa hài hòa, nơi hàng Việt – người Việt – tinh thần Việt cùng hòa nhịp, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.

Lễ hội và hoạt động ngoài trời đặc sắc Bên cạnh không gian trưng bày trong nhà, còn có chuỗi hoạt động ngoài trời sôi động như trò chơi, concert, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, và giao lưu văn hóa. Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Ẩm thực "Thu Mỹ Vị" diễn ra tại Sân Nam, mở ra không gian rực rỡ sắc thu và chan hòa hương vị Việt. Lễ hội quy tụ hai phân khu đặc sắc: - "Cheer fest – bia & nướng xuyên biên giới": nơi du khách được thưởng thức hơn 100 loại bia thủ công, cùng 10 thương hiệu bia lớn trong nước và quốc tế, kết hợp ẩm thực nướng và món ăn quốc tế đầy cuốn hút. - "Một vòng Việt Nam": hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực 34 tỉnh, thành Bắc – Trung – Nam, nơi hội tụ hương vị dân dã và tinh tế của mọi miền đất nước.

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, các Bộ, ban, ngành tích cực triển khai Với quy mô và kỳ vọng đặc biệt vào Hội chợ Mùa Thu 2025 trong việc đóng góp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả nước, dưới sự chỉ đạo tinh thần quyết liệt và khẩn trương của Chính phủ, ngày 25/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 172/CĐ-TTg về việc tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025. Tại công điện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội, các bộ, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ Mùa Thu năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/9/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công nghiệp, Thương mại và Hàng tiêu dùng Quốc gia Việt Nam – Mùa Thu 2025 (gọi tắt là Hội chợ Mùa Thu 2025). Tiếp đó, ngày 07/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025, đã ký Công điện số 7734/CĐ-BCĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu hoàn tất tiếp nhận mặt bằng trước ngày 09/10/2025 và khẩn trương thi công gian hàng bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, hội chợ đã kết nối với Amazon - một nhà bán hàng trực tuyến rất lớn vừa tham gia tài trợ, vừa trực tiếp hiện diện tại không gian công nghiệp văn hóa và tinh hoa văn hóa Việt Nam. Amazon sẽ bố trí các gian tương tác để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác thương mại điện tử quốc tế và thu hút người mua hàng trên toàn cầu.

