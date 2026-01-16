Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở Huế
GĐXH - Nhận tin báo về việc xảy ra một vụ đánh nhau tại quán cà phê, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.
Ngày 16/1, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông mang theo vật giống rựa rượt đuổi người tại trước quán cà phê ở TP Huế.
Sự việc khiến một số người có mặt phải bỏ chạy, tạo cảnh lộn xộn tại trước quán cà phê.
Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, vào lúc 12h20 cùng ngày, Công an phường nhận được tin báo về việc xảy ra vụ đánh nhau tại quán cà phê (bến thuyền số 5 đường Lê Lợi) nên có mặt để xác minh, làm rõ vụ việc.
Qua xác minh ban đầu, thời điểm trên, anh V.T.D. (SN 2000, trú tại kiệt 197 Bùi Thị Xuân) đang ngồi uống cà phê cùng anh H.Đ.Q.T. (SN 2003, trú đường Phan Chu Trinh) và anh L.V.H. (trú tại xã Bình Điền).
Trong quá trình uống cà phê, giữa các bên xảy ra mâu thuẫn, anh D. bị anh H. dùng 1 cây rựa chém gây thương tích. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.
Theo thông tin từ UBND phường Thuận Hóa, đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đang truy xét anh H.
