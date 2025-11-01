Khai trương nên tặng gì mang nhiều ý nghĩa may mắn?
GĐXH - Các món quà khai trương thường mang đến nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho người được tặng. Tuy nhiên, để hiểu thật rõ ý nghĩa về những món quà nhất định và phù hợp nhất cho người được tặng quả là không dễ.
Lợi ích và ý nghĩa của quà tặng khai trương
Ngày khai trương được xem là một dịp đặc biệt, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó đánh dấu bước đầu quan trọng trong việc thành lập một doanh nghiệp, công ty, cửa hàng... Rất nhiều người tin rằng một ngày khai trương thành công sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho quá trình kinh doanh.
Để đồng hành và chúc mừng cho sự kiện trọng đại này, khách mời thường mang đến những món quà và chia sẻ những lời chúc tốt đẹp đến gia chủ. Món quà không chỉ mang ý nghĩa chúc mừng thành công, mà còn gửi gắm những lời chúc may mắn, thịnh vượng, và thành đạt trong công việc kinh doanh.
Những món quà tặng khai trương ý nghĩa
Đồng hồ
Các mẫu đồng hồ nghệ thuật treo tường thường mang lại một phong cách hiện đại và sự sang trọng cho không gian. Điều đặc biệt là một số mẫu đồng hồ còn mang theo ý nghĩa phong thủy, hứa hẹn tài lộc và may mắn.
Hơn nữa, việc tặng những mẫu đồng hồ này còn cho phép bạn truyền đạt lời chúc tốt đẹp về một tương lai kinh doanh thuận lợi và thành công, đồng thời gắn kết tình bạn và tình hữu nghị trong lĩnh vực kinh doanh.
Hoa mừng khai trương thuận lợi, thành công
Một lẵng hoa tươi được sắp xếp với các loại hoa mang ý nghĩa đặc biệt sẽ là phương tiện tuyệt vời để bạn gửi lời chúc tốt nhất tới đối tác và bạn bè trong ngày khai trương.
Hoa tươi là món quà phổ biến, không chỉ phù hợp cho lễ khai trương, mà còn thích hợp cho các dịp lễ khác như ngày kỷ niệm thành lập, sự kiện quan trọng của doanh nghiệp.
Hoa tặng trong lễ khai trương nên có màu sắc tươi sáng, đặc biệt là màu đỏ. Ngoài ra, nhiều người cũng thích nhận các loại hoa mang ý nghĩa về tài lộc, thịnh vượng và phát triển. Do đó, hoa ly, hoa lan, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa hướng dương... thường là những loại hoa phù hợp nhất.
Vật phẩm ngọc, đá, tượng phong thủy
Vật phẩm phong thủy hết sức đa dạng và phong phú lại mang rất nhiều ý nghĩa nội hàm sâu sắc: Chiêu tài, khai lộc, tụ tài, kích hoạt vận khí, may mắn…
Để vật phẩm phong thủy là quà tặng lý tưởng cho mỗi dịp khai trương tốt nhất các bạn cần lựa chọn sao cho chất liệu, màu sắc phù hợp với độ tuổi và mệnh của đối tác hay người nhận.
Mèo phong thủy
Mèo phong thủy là vật phẩm rất dễ bắt gặp ở các điểm kinh doanh như cửa hàng, trung tâm thương mại, điểm kinh doanh hay mua sắm...bởi ngoại hình bắt mắt, dễ thương với ý nghĩa chiêu tài, gọi may mắn cho chủ nhân.
Các bạn cần lưu ý: Vì chất liệu làm vật phẩm này thường từ gốm sứ nên trong quá trình vận chuyển cần hết sức tránh va chạm mạnh để vật phẩm khi tới tay người nhận được hoàn hảo nhất.
Tranh phong thủy
Đề tài tranh phong thủy vô cùng phong phú: Mã đáo thành công, thuận buồm xuôi gió, chiêu tài cát lợi...
Vật phẩm tranh phong thủy không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa lưu niệm, chiêu tài, kích hoạt may mắn cho người nhận. Khi lựa tranh phong thủy làm quà tặng, các bạn cần chú ý tới mệnh, tuổi và vị trí trưng bày để món quà tặng thêm tối hảo dịp lễ khai trương.
Tỳ hưu
Trong phong thủy, Tỳ hưu là vật phẩm mang ý nghĩa chiêu tài, thu hút tài khí cực lý tưởng. Chất liệu của linh vật này cũng vô cùng phong phú (từ ngọc, đá, đồng…), cũng như kích cỡ khác nhau tùy theo không gian định bày đặt.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
