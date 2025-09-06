Thân Thúy Hà - mẹ Quang phim 'Mưa đỏ' trải lòng: 'Không vui nếu bị mang ra so sánh'

Đỗ Nhật Hoàng - Cường phim 'Mưa đỏ': Từ vũ công điển trai đến nam diễn viên chuyên nghiệp GĐXH - Đỗ Nhật Hoàng với vai Cường trong phim "Mưa đỏ" đã thực sự thuyết phục được khán giả bởi tài năng diễn xuất. Trước vai Cường, anh còn là một vũ công nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai.

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến chiều 6/9, phim "Mưa đỏ" đã thu về hơn 520 tỉ đồng - thành tích này chỉ sau 2 tuần ra rạp (kể từ 22/8). Phim gây sốt không chỉ bởi cốt truyện lịch sử ý nghĩa mà còn nhờ diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Trong đó, Thân Thúy Hà gây chú ý đặc biệt khi đảm nhận vai bà Kiều - mẹ của Quang. Vai diễn tuy là nhân vật phụ nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc nhờ khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế, từ nỗi lo lắng, day dứt đến những khoảnh khắc yêu thương âm thầm, khiến khán giả đồng cảm.

Sự nhập vai trọn vẹn của Thân Thúy Hà khiến nhiều người mong muốn cô thử sức ở các tuyến nhân vật khác trong phim. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng cô hy vọng khán giả tập trung đánh giá vai bà Kiều, thay vì so sánh hay gán ghép với những vai khác.

Thân Thúy Hà vào vai mẹ Quang trong "Mưa đỏ". Sự nhập vai trọn vẹn của Thân Thúy Hà khiến nhiều người mong muốn cô thử sức ở các tuyến nhân vật khác trong phim.

Thân Thúy Hà và Đinh Thúy Hà vào vai người mẹ đối lập nhau tronhg "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ công chiếu được khán giả cả nước quan tâm và yêu mến dành cho từng nhân vật trong phim, ngay cả vai diễn khách mời nhỏ nhỏ thoáng qua của mình cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, rất vui và trân trọng tình cảm ấy.

Có lẽ vì yêu mến mà mọi người ưu ái nghĩ rằng mình sẽ diễn tốt hơn khi đảm nhận vai khác. Thật ra mình cũng không thật sự tài giỏi như mọi người nghĩ đâu, chắc chắn cũng sẽ không làm hài lòng mọi người. Thế nên mong mọi người tế nhị khi bình luận vào Facebook riêng của mình vì như thế sẽ khiến mình rất khó xử và ngại với đồng nghiệp. Bản thân mình cũng sẽ không hề vui nếu bị mang ra so sánh.

Vai bà Kiều mẹ Quang mình đã nhận và làm hết mình, phim cũng công chiếu rồi, giờ mình chỉ mong mọi người đón nhận và góp ý về nhân vật này của mình thôi thì mình sẽ rất vui và hạnh phúc lắm", Thân Thúy Hà trải lòng.

Lời chia sẻ không chỉ cho thấy sự khiêm tốn, chân thành của Thân Thúy Hà mà còn phản ánh tình yêu nghề và trách nhiệm với vai diễn. Bà Kiều tuy không phải nhân vật chính, nhưng qua diễn xuất của nữ diễn viên, khán giả dễ dàng cảm nhận được chiều sâu tâm lý, những hy sinh âm thầm và tình mẫu tử thiêng liêng - yếu tố góp phần làm bộ phim thêm phần cảm xúc và sống động.

Thân Thúy Hà ngoài đời.

Trước đó, chia sẻ về vai diễn này, nữ diễn viên sinh năm 1978 cho biết đây không phải là thử thách về mặt kỹ năng diễn xuất nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm: "Đặt trong bối cảnh của bộ phim, có những phân đoạn dù đau khổ vì mất con nhưng tôi không được khóc vì đó là nỗi đau âm ỉ. Đã có nhiều khoảnh khắc tôi phải tự trấn an bản thân không được khóc nhưng chính câu chuyện và bối cảnh đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Trước khi tham gia phim "Mưa đỏ", Thân Thúy Hà đã nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Chị được coi là người đẹp đa tài khi trải qua khá nhiều công việc từ nghề người mẫu cho đến diễn viên điện ảnh. Và cơ hội đổi đời đầu tiên của Thân Thúy Hà chính là danh hiệu Hoa khôi thanh lịch trong cuộc thi "Người đẹp sông Tiền". Kể từ đó, cô tham gia nghề người mẫu, diễn viên và đã trở thành một gương mặt quen thuộc của VTV, là một nghệ sĩ có tiếng tăm trong làng giải trí Việt.

Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, Thân Thúy Hà đã đạt được nhiều thành tích như: được đề cử Giải Cánh diều năm 2015 ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Phim điện ảnh" cho vai diễn trong "Scandal: Hào quang trở lại"; đề cử Giải thưởng Truyền hình HTV năm 2015 ở hạng mục "Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất"; đề cử Liên hoan phim Việt Nam năm 2015 cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Phim điện ảnh".

MƯA ĐỎ | OFFICIAL TRAILER | Khởi chiếu tại rạp: 22.08.2025



