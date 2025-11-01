Khi nào gia chủ nên giải xui?
GĐXH - Không phải lúc nào cũng cần xông nhà hay thay đổi vật phẩm, nhưng có một số thời điểm quan trọng mà việc giải xui theo phong thủy là vô cùng cần thiết.
Vì sao gia chủ liên tục gặp xui xẻo?
Vận xui không chỉ là cảm giác chủ quan mà thường biểu hiện rõ ràng trong đời sống thường nhật. Nhiều gia chủ chia sẻ rằng họ liên tục gặp thất bại dù đã cố gắng, công việc trục trặc, tài chính hao hụt bất thường, hoặc gia đình thường xuyên xảy ra xung đột không rõ nguyên nhân.
Những dấu hiệu này không đơn thuần là trùng hợp, mà có thể xuất phát từ sự mất cân bằng trong trường khí phong thủy xung quanh.
Trong phong thủy, mỗi người đều mang theo một "trường năng lượng" riêng, và không gian sống/ làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng hoặc làm suy yếu năng lượng đó.
Khi khí trường bị nhiễu loạn do ảnh hưởng của tà khí, sát khí hay vật phẩm phong thủy không tương hợp, người ở trong môi trường đó sẽ dễ cảm thấy uể oải, mệt mỏi, thiếu may mắn và khó đạt được sự suôn sẻ trong cuộc sống. Đây là thời điểm mà các dấu hiệu của "vận xui" bắt đầu lộ rõ.
Giải xui theo phong thủy là gì?
Trái với suy nghĩ phổ biến rằng "giải xui" là hoạt động mang màu sắc mê tín, phong thủy cho biết, việc giải xui được lý giải bằng cơ sở khoa học về khí trường và năng lượng sinh học.
Cụ thể, giải xui là quá trình tác động đến không gian và trường khí quanh con người để loại bỏ năng lượng tiêu cực (âm khí, tà khí), từ đó khơi thông dòng khí tích cực (tài khí, vượng khí). Quy trình này thường bao gồm bốn bước chính:
Tẩy uế: Làm sạch không gian sống khỏi những nguồn năng lượng xấu tích tụ.
Thanh lọc: Khôi phục sự cân bằng âm dương – ngũ hành trong môi trường.
Kích tài khí: Kích hoạt dòng năng lượng cát lợi, giúp thu hút cơ hội, tài lộc và phúc khí.
An tâm lý: Mang lại sự an ổn từ bên trong, củng cố niềm tin và nâng cao năng lượng tinh thần cho gia chủ.
Khi nào gia chủ nên giải xui?
Gia chủ trải qua chuỗi sự cố tiêu cực kéo dài: Công việc trắc trở, bị tiểu nhân quấy phá, mất tiền vô cớ, quan hệ gia đình căng thẳng... Đây là dấu hiệu cho thấy năng lượng trong không gian sống đã bị lệch pha, cần sớm được điều chỉnh để tránh kéo dài vận hạn.
Khởi đầu công việc mới, chuyển đổi vị trí, khai trương: Đây là thời điểm quan trọng cần làm sạch trường khí cũ, kích hoạt năng lượng mới để tạo tiền đề thuận lợi cho hành trình tiếp theo.
Sau khi tiếp xúc với nguồn sát khí mạnh: Chẳng hạn như đi thăm bệnh viện, dự tang lễ, đến nơi có âm khí nặng... Trường năng lượng cá nhân dễ bị ảnh hưởng tiêu cực, làm suy yếu khí vận.
Tinh thần bất an, cảm giác tiêu cực kéo dài không rõ nguyên nhân: Nếu bạn thường xuyên thấy lo lắng, mệt mỏi, mất ngủ, hay gặp ác mộng… thì rất có thể đây là hệ quả từ môi trường sống có khí trường xấu. Việc giải xui đúng cách sẽ giúp thiết lập lại trạng thái cân bằng, an tâm và sáng suốt hơn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
