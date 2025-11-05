Khi nào thì nên dùng gạo vàng Thần tài
GĐXH - Để việc thờ cúng đạt được hiệu quả tốt, hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của gạo vàng Thần tài và công năng vật phẩm này mang lại trong bài viết dưới đây.
Gạo vàng Thần tài là gì?
Gạo vàng Thần tài là một trong những vật phẩm phong thủy đem lại may mắn tài lộc, có thành phần hoàn toàn từ đá thạch anh và vàng cát tự nhiên. Điều đặc biệt khiến gạo vàng Thần tài trở thành một sản phẩm mang yếu tố phong thủy có nhiều năng lượng tự nhiên bởi được chế tác dựa trên nguyên lý chặt chẽ của ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.
Trong đó các nguyên liệu được sử dụng để cấu thành gạo vàng Thần Tài cũng được tuân thủ một cách nghiêm túc như sau:
Kim: Sử dụng Kim dầu cùng Kim phấn, đây đều là kim loại cao cấp, thượng đẳng.
Thủy: Chiết xuất từ Hương Tinh của hàng trăm loại hoa.
Mộc: Bột hương quý hiếm được lấy từ chất liệu của cây Đàn Hương.
Hỏa: Công cụ sử dụng để tinh luyện trong nhiệt độ cao.
Thổ: Cát vàng và đá thạch anh có trong tự nhiên.
Ý nghĩa của gạo vàng Thần tài trong phong thủy
Phong thủy cho biết, gạo vàng Thần tài là vật phẩm mang lại may mắn và tài lộc cực kỳ hiệu quả trong phong thủy. Đặc biệt nên dùng gạo vàng Thần tài để nạp cốt cho bát hương gia tiên - bát hương Thần tài hay như nạp tượng để tạo linh khí cũng như kích hoạt khả năng thâu thu tài lộc ổn định cho gia đạo.
Không những vậy, phong thủy cũng khuyên bạn có thể sử dụng gạo vàng Thần tài với mục đích khác như hộ thân bên người, vật phẩm sử dụng để nhập trạch, bao sái ban thờ, ngoài ra còn một số công dụng khác trong các mẹo phong thủy về đời sống như: hôn sự, chân tự…
Khi nào nên dùng gạo vàng Thần tài
Vật phẩm gạo vàng Thần tài được chế tác để phù hợp với tất cả mọi người và hoàn toàn dễ dàng sử dụng. Dưới đây là các trường hợp phù hợp được khuyên dùng gạo vàng Thần tài:
Bát hương trên ban thờ Thần tài không có linh khí.
Nhập trạch: Phong thủy cho biết, sử dụng gạo vàng kết hợp với bột ngũ vị hương trải vào các góc nhà với mục đích hóa giải sát khí, tăng cường phúc khí, khiến nhà mới không bị lạnh.
Thâu thu tài lộc: Sử dụng gạo vàng Thần tài trên bàn làm việc hoặc nạp tài két để con đường công danh của người sở hữu được thuận lợi thăng tiến.
Hôn sự: Cô dâu trên đường về nhà chồng có thể rải gạo vàng trên đường thay vì thủ tục thả tiền lẻ, hoặc khi về nhà chồng để gạo vàng dưới gối ngủ để cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng được viên mãn, sung túc.
Hộ thân: Cũng theo phong thủy, thông thường nên đặt chút gạo vàng trong ví hoặc túi xách cá nhân để tăng cường vận khí may mắn cho người sử dụng.
Bao sái bát hương: Trong quy trình bao sái bát hương, chính xác trong phong thủy luôn sử dụng gạo vàng Thần tài để nạp linh khí cho bát hương trên ban thờ.
Tẩy uế: Trong thời gian cuối năm khi thực hiện thủ tục tắm tượng có thể sử dụng gạo vàng Thần tài ngâm vào chậu nước để tăng cường linh khí và tịnh thân để chuyển vận được vượng tài, đắc địa.
Chân tự: Sử dụng gạo vàng rắc vào bát hương hoặc rải từ trong ra ngoài sân trong các ngày vía Thần tài hoặc mùng 1, Rằm hàng tháng để tịch tà, cầu mua may bán đắt.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
