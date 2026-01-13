Mới nhất
Chồng H'Hen Niê khoe khoảnh khắc 'u mê' con gái

Thứ ba, 14:59 13/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Chồng H'Hen Niê khiến fan thích thú khi thừa nhận tăng 4kg chỉ vì... "u mê" con gái.

Con gái H'Hen Niê từ khi chào đời đã nhận được sự chú ý từ công chúng không chỉ nhờ diện mạo thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ mà còn bởi nhiều biểu cảm đáng yêu. Mới đây, Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê tiếp tục gây chú ý khi thừa nhận tăng 4kg, không thiết tha thể dục thể thao chỉ vì... "u mê" con gái.

"Mình đã không còn thấy hứng thú chạy bộ hay đi tập gym nữa mà chỉ muốn ôm cái cục đáng yêu này thôi. Và kết quả là đã lên 4kg", chồng H'Hen Niê chia sẻ. 

Trong ảnh có thể thấy nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi hạnh phúc ôm ấp, cưng chiều hết nấc con gái đầu lòng. Còn bé Harley lại khiến fan thích thú khi có loạt biểu cảm "sao y bản chính" với bố.

Chồng H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái Harley - Ảnh 1.

Biểu cảm đáng của con gái H'Hen Niê.

Chồng H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái Harley - Ảnh 2.
Chồng H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái Harley - Ảnh 3.

Nhiều khán giả thích thú trêu đùa rằng chồng H'Hen Niê gia nhập hội "nghiện con", "u mê" con gái.

Từ khi có con gái, chồng H'Hen Niê chính thức gia nhập hội ông bố "nghiện con", "u mê" con. Trước đó, khoảnh khắc chứng kiến con gái cất tiếng khóc chào đời, Tuấn Khôi từng "gói" cảm xúc trong câu hát quen thuộc: "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái". Anh gửi lời cảm ơn vợ vì đã tặng cho mình món quà quý giá nhất cuộc đời.

Không chỉ thế, nam nhiếp ảnh còn luôn tự hào khẳng định chắc nịch con gái là "bản sao" hoàn hảo của mình. Anh còn từng chia sẻ khoảnh khắc tương đồng của bản thân ngày bé và con gái kèm trạng thái: "CTRL C + CTRL V bữa giờ mọi người bảo con gái giống mình mà mình đâu có tin". Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng H'Hen Niê cũng từng "ngậm ngùi" tiếc nuối vì phận "đẻ thuê".

Chồng H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái Harley - Ảnh 4.
Chồng H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái Harley - Ảnh 5.

Tuấn Khôi hạnh phúc chia sẻ hình ảnh con gái cưng: "Bắt đầu ngày mới bằng nụ cười toả nắng và ôm cả thế giới trong lòng".

Chồng H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái Harley - Ảnh 6.

Nam nhiếp ảnh đăng tải hình ảnh chứng minh con gái "sao y bản chính" của mình.

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Anh thường đứng sau sản xuất các TVC, ít khi tham gia sự kiện giới showbiz trước khi kết hôn.

H'Hen Niê - Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần hợp tan trước khi quyết định về chung nhà. Hôm 14/2, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Hồi giữa tháng 3, nàng hậu hé lộ đám cưới tại Đắk Lắk nhưng không nói rõ ngày thực hiện hôn lễ.

Cuối tháng 5, mỹ nhân công bố mang thai con đầu lòng. Vợ chồng nàng hậu hạnh phúc thông báo tin vui con gái chào đời hôm 20/9/2025.

H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái kèm trạng thái "u mê": "Các bạn đồng tuổi ơi, các bạn toàn thế này đúng không ạ? Hèn chi các mom dính các con cứng ngắc nè".

