Chồng H'Hen Niê khoe khoảnh khắc 'u mê' con gái
GĐXH - Chồng H'Hen Niê khiến fan thích thú khi thừa nhận tăng 4kg chỉ vì... "u mê" con gái.
Con gái H'Hen Niê từ khi chào đời đã nhận được sự chú ý từ công chúng không chỉ nhờ diện mạo thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ mà còn bởi nhiều biểu cảm đáng yêu. Mới đây, Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê tiếp tục gây chú ý khi thừa nhận tăng 4kg, không thiết tha thể dục thể thao chỉ vì... "u mê" con gái.
"Mình đã không còn thấy hứng thú chạy bộ hay đi tập gym nữa mà chỉ muốn ôm cái cục đáng yêu này thôi. Và kết quả là đã lên 4kg", chồng H'Hen Niê chia sẻ.
Trong ảnh có thể thấy nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi hạnh phúc ôm ấp, cưng chiều hết nấc con gái đầu lòng. Còn bé Harley lại khiến fan thích thú khi có loạt biểu cảm "sao y bản chính" với bố.
Nhiều khán giả thích thú trêu đùa rằng chồng H'Hen Niê gia nhập hội "nghiện con", "u mê" con gái.
Từ khi có con gái, chồng H'Hen Niê chính thức gia nhập hội ông bố "nghiện con", "u mê" con. Trước đó, khoảnh khắc chứng kiến con gái cất tiếng khóc chào đời, Tuấn Khôi từng "gói" cảm xúc trong câu hát quen thuộc: "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái". Anh gửi lời cảm ơn vợ vì đã tặng cho mình món quà quý giá nhất cuộc đời.
Không chỉ thế, nam nhiếp ảnh còn luôn tự hào khẳng định chắc nịch con gái là "bản sao" hoàn hảo của mình. Anh còn từng chia sẻ khoảnh khắc tương đồng của bản thân ngày bé và con gái kèm trạng thái: "CTRL C + CTRL V bữa giờ mọi người bảo con gái giống mình mà mình đâu có tin". Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng H'Hen Niê cũng từng "ngậm ngùi" tiếc nuối vì phận "đẻ thuê".
Tuấn Khôi hạnh phúc chia sẻ hình ảnh con gái cưng: "Bắt đầu ngày mới bằng nụ cười toả nắng và ôm cả thế giới trong lòng".
H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Anh thường đứng sau sản xuất các TVC, ít khi tham gia sự kiện giới showbiz trước khi kết hôn.
H'Hen Niê - Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần hợp tan trước khi quyết định về chung nhà. Hôm 14/2, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Hồi giữa tháng 3, nàng hậu hé lộ đám cưới tại Đắk Lắk nhưng không nói rõ ngày thực hiện hôn lễ.
Cuối tháng 5, mỹ nhân công bố mang thai con đầu lòng. Vợ chồng nàng hậu hạnh phúc thông báo tin vui con gái chào đời hôm 20/9/2025.
H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái kèm trạng thái "u mê": "Các bạn đồng tuổi ơi, các bạn toàn thế này đúng không ạ? Hèn chi các mom dính các con cứng ngắc nè".
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mêXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.
Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Nhã Phương ở những tháng cuối thai kỳ đã được chồng con yêu thương chiều chuộng. Lần mang thai thứ 3 này, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp.
Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêngXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tìnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.
Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.
Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim HiềnCâu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người emGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - NSND Quốc Khánh có sự nghiệp thành công, cuộc sống khi về hưu bình dị tiếp tục cống hiến với nghề diễn và vượt qua những tin đồn ác ý.
Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cướiThế giới showbiz - 17 giờ trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.
Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Trịnh Thị Trung Thu - nữ sinh kinh tế quê Ninh Bình lọt top 50 Miss World Vietnam 2025, không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần vì cộng đồng.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz - 20 giờ trước
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.