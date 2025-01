Không khí Tết rộn ràng nhà nghệ sĩ Trà My

Dù bận rộn nhưng vài năm nay, gần đến Tết là nghệ sĩ Trà My lại gác lại công việc để tổ chức gói bánh chưng tại gia. Để không khí thêm phần rộn ràng, đầm ấm, chị mời nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết đến tham gia gói bánh để cùng nhau duy trì phong tục Tết cổ truyền. Bánh gói xong được luộc luôn tại nhà trên bếp củi để hoàn tất công đoạn gói bánh. Và để mọi người được thưởng thức hương vị khác biệt ngay sau chương trình gói bánh, nghệ sĩ Trà My đã luộc một mẻ từ ngày hôm trước, đồng thời để kịp có bánh tặng các nghệ sĩ và bạn bè, người thân.

Nghệ sĩ Trà My và mẹ thực hiện công đoạn chuẩn bị.

Nghệ sĩ Trà My cho biết, cuộc sống hiện đại, gói bánh chưng vào dịp Tết là điều không dễ thực hiện với các gia đình. Phần vì do bận rộn, ít ăn bánh chưng hơn còn có lý do việc duy trì Tết xưa này khá kỳ công, mất nhiều thời gian. Nhưng chính vì ngày càng ít mà chị lại càng muốn thực hiện. Dù mệt và mất nhiều công sức nhưng đổi lại, nghệ sĩ Trà My được đón nhận nhiều niềm vui và được dịp sống lại Tết xưa.

Để việc gói bánh chưng ý nghĩa hơn, nghệ sĩ Trà My đã mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng là những người bạn thân thiết của chị ngoài đời cùng tham gia. Ý tưởng của nghệ sĩ Trà My đã nhận được nhiều sự khen ngợi, hưởng ứng của các nghệ sĩ vì họ không chỉ được gói bánh chưng mà còn hưởng không khí vui tươi, đầm ấm ngày cuối năm.

NSND Lan Hương có mặt từ khá sớm để hướng dẫn các nghệ sĩ cách gói bánh. NSƯT Võ Hoài Nam hào hứng khi được đàn chị hướng dẫn.





NSND Lan Hương cho biết, nhà chị có nghề làm các loại bánh để bán nên từ nhỏ chị đã được dạy cách gói bánh sao cho vừa ngon vừa đẹp. Vì thế, năm nào gia đình chị cũng tổ chức gói bánh chưng để các con, các cháu được thưởng thức tài nghệ của bà, của mẹ, cũng như sống trong không khí Tết. Nhờ kinh nghiệm sẵn có nên chị hướng dẫn diễn viên Phạm Anh Tuấn từ cách gói đến cách buộc thế nào để chiếc bánh được vuông vắn, đẹp mắt.

Vợ chồng NSƯT Nguyệt Hằng cũng có mặt từ sớm để góp vui cùng chương trình gói bánh của nghệ sĩ Trà My.

Không chỉ tự tay chuẩn bị mọi công đoạn, nghệ sĩ Trà My còn cùng các nghệ sĩ tham gia gói bánh.

Chị cũng mời các ca sĩ, diễn viên trẻ đến tham gia vì hiểu ngày Tết họ khó có cơ hội thực hiện việc gói bánh chưng tại nhà.

Các nghệ sĩ, diễn viên cùng ngắm nhìn thành quả đạt được.