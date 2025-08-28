Không phải bún thang, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Món ăn thanh ngọt được thế giới vinh danh

Tháng 8/2025, TasteAtlas công bố danh sách 98 món bún – mì ngon thế giới, trong đó phở chay (vegan pho) của Việt Nam được nêu đích danh và xếp hạng 25, bên cạnh phở bò (đứng thứ 6) và phở (đứng thứ 8). Bản xếp hạng cho biết kết quả dựa trên hàng nghìn đánh giá đã được hệ thống xác thực.

Theo TasteAtlas, phở từ lâu đã là món ăn biểu tượng của Việt Nam, xuất hiện từ đầu thế kỷ XX. Trải qua nhiều biến đổi, phở có hàng loạt biến thể: phở bò, phở gà, phở hải sản, phở xào… và cả phở chay. Ban đầu, phở chay chủ yếu phục vụ trong những ngày ăn chay theo tôn giáo hoặc thói quen kiêng khem. Nhưng dần dần, khi lối sống lành mạnh và ăn chay vì sức khỏe ngày càng phổ biến, phở chay đã trở thành món ăn quen thuộc, có mặt trong thực đơn của nhiều quán ăn và nhà hàng tại các đô thị lớn.

Phở chay (vegan pho) của Việt Nam được nêu đích danh và xếp hạng 25 trong danh sách 98 món bún – mì ngon thế giới. (Ảnh: Youtube)

Khác với phở truyền thống, nước dùng của phở chay được nấu hoàn toàn từ nguyên liệu thực vật. Người nấu thường nướng gừng và hành tây để tạo mùi thơm đặc trưng, sau đó hầm cùng nấm đông cô, cà rốt, củ cải trắng, bắp cải hoặc bắp ngọt. Các loại gia vị quen thuộc như quế, hồi, thảo quả, hạt mùi, đinh hương vẫn được giữ nguyên, tạo nên hương vị phở rất Việt Nam.

Tô phở chay thường đi kèm đậu phụ chiên, nấm xào, tàu hũ ky, cùng rau thơm, giá đỗ, chanh ớt. Vị nước dùng thanh, ngọt tự nhiên từ rau củ, kết hợp với độ dai của bánh phở và sự béo bùi của đậu phụ, mang lại trải nghiệm vừa lạ vừa quen.

Giá cả và thói quen thưởng thức

Điểm đáng chú ý là giá phở chay vẫn khá bình dân, phù hợp với nhiều đối tượng. Ở Hà Nội và TP.HCM, một bát phở chay tại quán nhỏ có giá từ 35.000 – 50.000 đồng, trong khi tại các nhà hàng chay cao cấp hay nhà hàng phục vụ du khách nước ngoài, giá có thể từ 80.000 – 120.000 đồng.

Nước dùng của phở chay được nấu hoàn toàn từ nguyên liệu thực vật. (Ảnh: Mộc Nhiên)

Nhiều người trẻ hiện nay tìm đến phở chay không chỉ vì ăn chay theo tôn giáo, mà còn vì mong muốn một bữa ăn nhẹ bụng, ít dầu mỡ nhưng vẫn đủ năng lượng. Cũng nhờ vậy, phở chay ngày càng có mặt trong thực đơn buổi sáng, buổi trưa văn phòng và cả những bữa tối gia đình.

Ăn phở chay ở đâu?

Ngày nay, phở chay không còn là món ăn chỉ xuất hiện trong những ngày rằm hay lễ tết. Ở khắp các thành phố lớn, từ quán chay bình dân đến nhà hàng sang trọng, thực khách đều có thể dễ dàng gọi một tô phở chay nóng hổi. Du khách dễ dàng tìm thấy phở chay tại nhiều địa điểm:

Hà Nội: các quán chay như Cơm chay An Phúc, Phở chay Anh Hai, hay các quán ăn nhỏ ở phố cổ đều có phục vụ.

TP.HCM: nổi bật với chuỗi Hum Vegetarian, Veggie Saigon, iVegan…, nơi phở chay được chế biến đẹp mắt và phù hợp khẩu vị khách quốc tế.

Các đô thị khác: Đà Nẵng, Nha Trang, Huế… cũng đều có quán chay với phở chay là món chủ đạo.

Sự phổ biến này cho thấy phở chay đã vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo để trở thành lựa chọn ẩm thực hiện đại.

Những biến tấu thú vị của phở chay

Không chỉ dừng lại ở hương vị truyền thống, phở chay ngày nay được sáng tạo với nhiều công thức khác nhau để đáp ứng khẩu vị đa dạng của thực khách. Mỗi biến tấu lại mang đến một trải nghiệm riêng, từ thanh đạm nhẹ nhàng đến phong phú đậm vị. Phở chay cũng có nhiều biến tấu hấp dẫn:

Phở nấm và đậu phụ: phiên bản phổ biến nhất, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu.

Phở rau củ hầm: nhấn mạnh vào vị ngọt tự nhiên của củ quả theo mùa, ít dầu mỡ.

Phở chay kiểu Bắc và kiểu Nam: miền Bắc chú trọng vị thanh, nước trong, dậy mùi hồi quế; miền Nam lại nổi bật nhờ rau thơm phong phú và chén tương đậm ăn kèm.

Chính sự linh hoạt này giúp phở chay phù hợp với khẩu vị đa dạng của cả thực khách trong nước lẫn quốc tế.

Phở chay trở thành cầu nối giúp bạn bè quốc tế tiếp cận với ẩm thực Việt Nam theo cách dễ chịu và thân thiện nhất. (Ảnh: Youtube)

TasteAtlas đã xếp phở chay ở vị trí thứ 25 trong bảng xếp hạng 98 món súp mì ngon nhất thế giới năm 2025, bên cạnh các "anh lớn" như phở bò, phở gà. Theo đánh giá, phở chay không chỉ là một phiên bản nhẹ nhàng của phở, mà còn là một món ăn độc lập, có bản sắc riêng, chinh phục cả những người vốn không ăn chay.

Điều này phản ánh xu hướng ẩm thực toàn cầu: Ăn xanh, sống khỏe. Trong bối cảnh đó, phở chay trở thành cầu nối giúp bạn bè quốc tế tiếp cận với ẩm thực Việt Nam theo cách dễ chịu và thân thiện nhất.

Không cần đến thịt hay xương hầm, một bát phở chay vẫn đủ để gây thương nhớ. Vị ngọt thanh từ nấm, mùi thơm của gia vị truyền thống, độ mềm của bánh phở cùng sự tươi mát của rau thơm, tất cả hòa quyện thành món ăn vừa quen, vừa lạ.

Việc được TasteAtlas xếp hạng trong top những món có nước dùng ngon nhất thế giới đã cho thấy: ẩm thực Việt Nam không chỉ hấp dẫn ở những món "quốc hồn quốc túy" như phở bò, mà ngay cả phiên bản chay giản dị cũng có thể ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn bè quốc tế.