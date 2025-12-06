Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội

Được biết, chồng Hương Ly là Hoàng Tùng Anh - doanh nhân trong ngành sản xuất giấy, quê Hà Nội và từng du học ở Anh trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình. Chia sẻ với truyền thông cách đây chưa lâu, Á hậu Hương Ly cho biết trong 2 năm đầu, khi duy trì mối quan hệ yêu xa, hai người gặp không ít khó khăn. Song vượt qua tất cả, cặp đôi dần điều chỉnh được cuộc sống, công việc. Hương Ly cũng cho biết sau khi kết hôn, cô sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống.