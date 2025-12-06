Mới nhất
Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội

Thứ bảy, 15:13 06/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Á hậu Hương Ly tổ chức lễ gia tiên tại Hà Nội với doanh nhân Tùng Anh. Bố mẹ chồng và cô dâu gây ấn tượng với sự trẻ trung trong ngày đặc biệt.

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 1.
Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 2.
Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 3.
Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 4.

Mới đây, Á hậu Hương Ly đã tổ chức lễ gia tiên với doanh nhân Tùng Anh tại Hà Nội. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình, bạn bè.

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 5.

Trong ngày trọng đại, Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh diện áo dài.

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 6.

Hương Ly bày tỏ: "Làm dâu Hà Nội là điều mình chưa bao giờ ngờ tới..".

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 7.

Theo Hương Ly chia sẻ, đây là một buổi tiệc trà nhỏ, ấm cúng, do cặp đôi chuẩn bị để gia đình nội – ngoại và những người bạn thân từ xa về có dịp quây quần, chia sẻ niềm vui cùng. "Trái ngọt hôm nay có được cũng là nhờ tình thương và sự nâng đỡ của mọi người suốt thời gian qua", cô bày tỏ.

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 8.

Bố mẹ 2 bên gia đình cùng cô dâu Hương Ly và chú rể Tùng Anh. Nhiều người ngỡ ngàng với diện mạo trẻ trung của bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của Hương Ly.

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 9.

Cặp đôi chụp ảnh chung với 2 mẹ.

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 10.

Hương Ly - Tùng Anh và 2 bố.

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 11.

Được biết, chồng Hương Ly là Hoàng Tùng Anh - doanh nhân trong ngành sản xuất giấy, quê Hà Nội và từng du học ở Anh trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình. Chia sẻ với truyền thông cách đây chưa lâu, Á hậu Hương Ly cho biết trong 2 năm đầu, khi duy trì mối quan hệ yêu xa, hai người gặp không ít khó khăn. Song vượt qua tất cả, cặp đôi dần điều chỉnh được cuộc sống, công việc. Hương Ly cũng cho biết sau khi kết hôn, cô sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống.

Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà Nội - Ảnh 12.

Đám cưới của Hương Ly và chú rể Tùng Anh sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại Hà Nội. Lịch trình trong thiệp cưới được bố trí chi tiết theo từng khung giờ: 17h30 đón khách, 18h30 làm lễ nguyện ước, 19h tiệc tối và 20h là phần nhảy múa cùng minigame dành cho khách mời. Đáng chú ý, cô dâu chú rể còn tinh tế chuẩn bị sáu tông màu trang phục trung tính dành cho khách mời dự đám cưới.

 

