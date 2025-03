Kim Soo Hyun: Từ người mẫu nội y đến ông hoàng cát-sê và thần tượng sụp đổ

Những ngày qua, Kim Soo Hyun là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội châu Á vì liên quan tới mối quan hệ bí mật với cố diễn viên Kim Sae Ron lúc cô mới 15 - 16 tuổi.

Trước khi xảy ra scandal này, Kim Soo Hyun là nam diễn viên hạng A của màn ảnh xứ Hàn với khối tài sản khổng lồ.

Tuổi thơ đầy khó khăn

Kim Soo Hyun sinh năm 1988 trong một gia đình không mấy khả giả tại Seoul, Hàn Quốc. Cha mẹ sớm ly hôn, anh sống với mẹ trong căn nhà thuê suốt 20 năm. Kể từ khi cha có gia đình mới, anh không chủ động liên lạc cho đến khi nổi tiếng.

Đối với Kim Soo Hyun, mẹ luôn là người đồng hành; bà ủng hộ hết lòng cho con đường sự nghiệp của anh.

Kim Soo Hyun và mẹ.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Kim Soo Hyun luôn dặn mình phải nỗ lực không ngừng để thay đổi cuộc sống của bản thân và những người thân yêu.

Ít ai biết rằng, Kim Soo Hyun từng mắc bệnh tim từ khi còn nhỏ. Căn bệnh buộc anh phải hạn chế các hoạt động thể thao, đồng thời khiến anh trở nên khép kín hơn với mọi người xung quanh.

Trước tình trạng sức khỏe của con trai, mẹ Kim Soo Hyun gợi ý cho anh hai lựa chọn: Học diễn thuyết hoặc diễn kịch. Kim Soo Hyun chọn tham gia đội kịch của Trường Đại học Yonsei vào năm 15 tuổi, đây cũng chính là bước chân đầu tiên của anh trên con đường diễn xuất.

Từ người mẫu nội y tới ngôi sao hạng A

Thời mới "chân ướt chân ráo" vào showbiz, Kim Soo Hyun từng làm người mẫu nội y. Anh tận dụng lợi thế chiều cao và thân hình chuẩn để kiếm sống bằng nghề này. Tới năm 2007, anh mới nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim Hãy cười lên nào, sau đó thử sức với một số dự án khác nhưng không mấy thành công.

Năm 2009, Kim Soo Hyuntham gia casting phim Vườn sao băng (Boys Over Flowers) nhưng bị từ chối. Vai diễn mà anh thử chỉ là một vai phụ trong tập đầu.

Nỗ lực của Kim Soo Hyun được đền đáp khi anh có cơ hội góp mặt vào tác phẩm Tuyết có rơi vào Giáng sinh? (Will it snow for Christmas?). Dù chỉ đóng vai phụ nhưng khả năng diễn xuất giúp anh lọt vào mắt xanh của “ông hoàng” Bae Yong Joon và được ký hợp đồng nghệ sỹ.

Anh có khởi đầu khá gian nan.

Năm 2011, Kim Soo Hyun vụt sáng thành ngôi sao hạng A với phim âm nhạc Dream High tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Đặc biệt, anh là diễn viên duy nhất trong bộ phim không phải là ca sỹ. Kim Soo Hyun từng bộc bạch rằng do không có kỹ năng hát, nhảy nên anh cảm thấy lạc lõng và chán nản giữa dàn diễn viên.

Vai diễn trong "Dream High" đưa Kim Soo Hyun lên hàng sao hạng A.

Thành công của Dream High đưa tên tuổi của Kim Soo Hyun lên một tầm cao mới. Năm 2014, anh tiếp tục gây sốt với phim Vì sao đưa anh tới đóng cùng đàn chị Jeon Ji Hyun. Bộ phim nổi tiếng toàn cầu giúp tên tuổi của tài tử sinh năm 1988 càng thăng hạng. Anh trở thành nam diễn viên trẻ được các nhà sản xuất xứ kim chi săn đón.

Sau đó, các phim Mặt trăng ôm mặt trời, Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt... mà Kim Soo Hyun tham gia cũng thành công vang dội.

Kim Soo Hyun giành được hàng chục giải thưởng lớn nhỏ. Anh sở hữu 5 giải nghệ thuật Baeksang, 2 giải Grand Bell, 1 giải Rồng Xanh...

Trong đó, giải Thị đế Beaksang là một trong những thành tựu đáng chú ý bởi anh là diễn viên trẻ nhất được vinh danh. Ngoài ra, anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử giải Beaksang nhận danh hiệu Diễn viên được yêu thích nhất trong cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Kim Soo Hyun sở hữu vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Liên tục được công nhận về tài năng, nam diễn viên lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp.

"Ông hoàng quảng cáo" xứ Hàn

Thành công vang dội của những bộ phim giúp cho Kim Soo Hyun nhận được hàng chục hợp đồng quảng cáo mỗi năm. Anh trở thành gương mặt đại diện cho rất nhiều thương hiệu, sản phẩm, từ nhà hàng, nước giải khát, mỹ phẩm cho đến thiết bị điện tử, xe máy…

Theo Korea Herald, Kim Soo Hyun là đối tác của 17 thương hiệu và xuất hiện trong 35 quảng cáo chỉ riêng trong năm 2014.

Sức hút của nam diễn viên không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn lan ra các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Kim So Hyun được mệnh danh là "ông hoàng quảng cáo".

Từ năm 2020, anh trở thành một trong những nam diễn viên nhận cát-sê cao nhất Hàn Quốc, vượt qua Hyun Bin. Kim So Hyun kiếm được 165.000 USD (hơn 4,2 tỷ đồng) mỗi tập phim truyền hình Điên thì có sao. Sau bộ phim, anh tích lũy được tổng cộng 2,6 triệu USD (gần 67 tỷ đồng).

Theo GQ , Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ước tính 117 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng).

Anh là diễn viên có cát-sê cao bậc nhất xứ Hàn.

Với gần 19 triệu người đăng ký theo dõi trên trang Instagram, Kim Soo Hyun có thể kiếm từ 10.000 USD (hơn 254 triệu đồng) đến 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Soo Hyun sở hữu biệt thự xa hoa với mức giá 3,5 triệu USD (hơn 89 tỷ đồng) và tòa nhà giá khoảng 2,6 triệu USD (gần 67 tỷ đồng) ở Hàn Quốc từ năm 2013.

Nguy cơ tiêu tan sự nghiệp

Hiện tại, Kim Soo Hyun đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp. Nếu bị khán giả tẩy chay mạnh mẽ, anh có thể sẽ phải đền bù hàng loạt hợp đồng quảng cáo có giá trị lớn.

Scandal bắt nguồn từ sự rò rỉ thông tin anh từng có cuộc tình 6 năm với diễn viên Kim Sae Ron, người mới qua đời ngày 16/2 (đúng sinh nhật Kim Soo Hyun), nghĩa là lúc họ bắt đầu hẹn hò, cô mới 15 tuổi. Mặc dù phía tài tử phủ nhận nhưng diễn biến sự việc ngày càng bất lợi cho anh.

Ngày 12/3, Dispatch công bố thông tin độc quyền về mối quan hệ giữa hai nghệ sỹ theo đó, cặp đôi đình đám thực sự đã hẹn hò trong suốt 6 năm, tuy nhiên do khoảng cách tuổi tác và nhiều yếu tố tế nhị khác, mối tình này chưa bao giờ được công khai.

Dispatch cũng cho biết Kim Soo Hyun đã đối xử tệ bạc với Kim Soo Hyun lúc cô gặp khó khăn lớn. Công ty quản lý Gold Medalist của Kim Soo Hyun gửi giấy báo nợ cho Kim Sae Ron vào thời điểm cô đang chật vật xoay xở kinh tế, với nội dung: "Nếu toàn bộ số tiền vay không được trả trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý dân sự và hình sự".

Trước áp lực trả nợ, Kim Sae Ron nhắn tin cầu cứu Kim Soo Hyun, mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ người được cho là bạn trai cũ. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun chẳng những không giúp mà còn chuyển tiếp tin nhắn cầu cứu của Kim Sae Ron cho hàng loạt phóng viên, vô tình làm lộ số điện thoại cá nhân của cô.

Ngay sau khi thông tin từ Dispatch được công bố, làn sóng tẩy chay Kim Soo Hyun đã lan rộng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hậu quả nhãn tiền, hàng loạt nhãn hàng lớn đã nhanh chóng có động thái "quay lưng" với nam diễn viên. Chuỗi nhà hàng Shabu all day, chuỗi siêu thị Homeplus, hãng hàng không Jeju Air, TOUS les JOURS, K2 Korea... gỡ bỏ hình ảnh anh khỏi các ấn phẩm quảng cáo và trên website.