Lá bồ đề may mắn được nhiều người chọn mua đầu năm mới

Từ xưa tới nay, lá bồ đề luôn là biểu tượng của sự may mắn, tốt lành. Lá bồ đề có hình dạng giống như hình trái tim nên cũng tượng trưng cho tình thương, đây cũng được coi là một loài cây thiêng liêng, là biểu tượng cho sự từ bi của Đức Phật.

Theo các điển tích về Phật giáo, cây bồ đề đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Đức Phật đã ngồi thiền định dưới gốc cây bồ đề và từng bước giác ngộ được các giáo lý của Phật giáo. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đi khắp châu Á để truyền bá giáo lý và hướng mọi người đi theo đạo Phật. Chính bởi lẽ đó mà đầu năm nhiều người tin rằng mua hoặc tặng lá bồ đề sẽ đem đến sự may mắn, bình an, giác ngộ đạo lý.

Những năm trở lại đây mua lá bồ đề may mắn, có khắc các dòng chữ như Phúc, Lộc, Thọ, An, Đức, Tâm, Tài… hay "thuận buồm xuôi gió" "tài lộc như ý"… là xu hướng của nhiều người.

Chị Hoàng Thị Minh Hồng, hiện đang sinh sống tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết năm nào cũng vậy, để cầu một năm mới mạnh khỏe, an yên chị thường hay mua những đồ vật có ý nghĩa như bật lửa, muối… Năm nay chị Hồng chọn mua lá bồ đề. Theo chị Hồng: "Lá bồ đề là biểu tượng của sự may mắn, bình an nhân dịp năm mới Ất Tỵ, năm nay tôi cũng mua vài lá bồ đề cho bản thân và tặng cho những người thân trong gia đình. Lá bồ đề nhỏ gọn, có thể dễ dàng mang theo bên người, như để trên ô tô, bỏ trong ví hoặc để trên bàn làm việc".

Với công dụng xua đổi tà ma, đem lại vượng khí, may mắn, thu hút tài lộc cho gia chủ mà hiện nay nhiều người lựa chọn mua lá bồ đề dịp đầu năm mới. Trên thị trường "lá bồ đề may mắn" cũng được bán khá nhiều, như ở các tiệm vàng bạc, các trang thương mại điện tử… với rất nhiều mẫu mã và giá cả khác nhau. Giá dao động từ 20.000-500.000 đồng, đắt nhất là loại lá bồ đề mạ vàng hoặc bằng vàng, có giá lên tới vài triệu, vài chục triệu đồng.