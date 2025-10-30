'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệp
GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó bí thư tỉnh thấy cấp dưới cầm quà của doanh nghiệp thì từ chối không nhận và cảnh báo: “Doanh nghiệp có lòng nhưng cũng có dạ, cứ cẩn thận kẻo dây cà ra dây muống”.
Trong tập 2 "Lằn ranh" đã được phát sóng, đối tượng chết ở chân cầu được xác định là Đặng Đức. Công an đã tìm một số thông tin ban đầu về nạn nhân. Đức là đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây Viên Vinh. Cái chết của Đức đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Tại nhà của Đức, cơ quan chức năng còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh. Việc Đức chết khiến các đối tượng trong đường dây đánh bạc Viên Vinh cảnh giác, tìm cách tiêu hủy chứng cứ. Phía công an muốn đẩy nhanh việc khám xét công ty Viên Vinh, thu giữ những dữ liệu điện tử liên quan. Dù biết đây là việc không dễ nhưng Thắng vẫn chỉ đạo cấp dưới nhanh chóng hành động, thu giữ tất cả các thiết bị điện tử, bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Viên.
Viện Kiểm sát cũng đang theo dõi quá trình điều tra vụ án mạng của Đặng Đức. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Thu nhấn mạnh cần giám định kỹ lưỡng, tránh bỏ sót chi tiết, trong khi cấp dưới báo cáo hồ sơ khởi tố Nguyễn Văn Viên và các đối tượng liên quan đến Công ty Viên Vinh. Tuy nhiên, Viên đã rời khỏi địa phương, khiến tiến độ điều tra gặp khó khăn.
Trong khi đó, Trinh gửi quà cho Triển và ông Sách sau sự kiện khánh thành nhưng Triển nói rõ sếp mình sẽ không nhận. Tuy nhiên, Trinh thuyết phục để Triển tìm cách gửi quà giúp mình. Anh ta cũng biết ông Sách không thích nên báo cáo quà là rượu vang gửi cho Chủ tịch tỉnh Thủy. Ông Sách nghe vậy thì bỏ qua vấn đề này: “Doanh nghiệp có lòng nhưng cũng có dạ, cứ cẩn thận kẻo dây cà ra dây muống”.
Triển lập tức giải thích rằng bản thân cũng cảm thấy khó chịu trước cách nói chuyện của lãnh đạo tập đoàn Trinh Tam. Trước đó, Triển từng báo cáo về việc Thiệu có ý định lợi dụng ông Sách cho những mục đích riêng của mình nên nhân cơ hội này, ông Sách đã nói chuyện trực tiếp để ngăn chặn nguy cơ.
Thiệu báo cáo tình hình với chú của mình. Ngay sau đó, anh ta đưa cấp dưới 3 tấm thẻ đen để chuyển cho khách VIP. Số tiền trong thẻ không hề nhỏ. Khi Trinh hỏi về vấn đề này, Thiệu nói: “Cũng tùy, không cần thì không. Chi một đồng cũng không, nhưng đây không phải là chi cho vụ khai trương hôm nay đâu”.
Cuộc trao đổi giữa cả hai sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang dự án chung cư Trinh Tam. Trinh bày tỏ mong muốn “gỡ rối” cho dự án đang vướng nhiều rắc rối về thủ tục. Tuy nhiên, Thiệu lập tức cắt lời, phản ứng gay gắt, cho rằng mọi hồ sơ, giấy tờ đã được hoàn thiện đầy đủ từ lâu, anh ta không cần phải xử lý những khâu cuối cùng. Trinh nhắc nhở anh ta phải dừng những kế hoạch ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty. Thế nhưng, Thiệu cho rằng mình đang làm tốt.
Sau khi phiên tòa xét xử Hoàng Văn Kỷ - cựu Chủ tịch huyện Đông San kết thúc, ông Sách ngay lập tức nhận được báo cáo trực tiếp từ cấp dưới. Kỷ đã hé lộ ra một nhóm lợi ích thao túng việc đấu thầu tại huyện Đông San. Ông Sách chỉ đạo lập danh sách điều tra, phải làm rõ để không bỏ sót bất kỳ cán bộ đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm, liên quan đến lợi ích nhóm.
Ở nơi khám sức khỏe, ông Sách gặp Chủ tịch tỉnh Thủy. Sau khi trò chuyện vài câu, ông Sách mời ông Thủy đi ăn sáng. Nhân cơ hội hai sếp gặp gỡ, Triển lén chuyển lời tới ông Thủy rằng Trinh muốn có cơ hội gặp Chủ tịch tỉnh nhưng đã bị lãnh đạo từ chối. Bữa ăn sáng của hai lãnh đạo diễn ra trong không khí vui vẻ, gần gũi nhưng đến khi Trịnh Văn Khắc - Phó Giám đốc sở Xây dựng buột miệng nói những lời thiếu hợp lý trong bữa ăn, nhất là nhắc đến khu đô thị đang là tâm điểm của tỉnh.
Tập 3 phim "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h00 tối 30/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
